23.10.2019 14:24

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 99.903 1,23 BIST SINAİ 114.692 1,56 BIST GIDA, İÇECEK 114.598 0,83 BIST TEKSTIL, DERİ 34.910 2,74 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.255 2,01 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.756 1,75 BIST TAŞ, TOPRAK 68.309 1,22 BIST METAL ANA 177.588 1,65 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 147.615 1,51 BIST MADENCİLİK 90.826 1,94 BIST HİZMETLER 76.409 0,99 BIST ELEKTRİK 3.411 1,25 BIST ULAŞTIRMA 143.794 1,39 BIST TURİZM 7.369 2,26 BIST TİCARET 220.821 0,15 BIST İLETİŞİM 31.266 1,51 BIST SPOR 36.054 0,71 BIST İNŞAAT 87.687 1,23 BIST MALİ 115.704 1,25 BIST BANKA 140.323 1,36 BIST SİGORTA 299.583 0,46 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 46.975 2,35 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.222 1,05 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.965 1,34 BIST TEKNOLOJİ 80.191 1,68 BIST BİLİŞİM 22.265 2,61 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 36.239 0,65

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)