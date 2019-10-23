Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 99.903 1,23
BIST SINAİ 114.692 1,56
BIST GIDA, İÇECEK 114.598 0,83
BIST TEKSTIL, DERİ 34.
23.10.2019 14:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|99.903
|1,23
|BIST SINAİ
|114.692
|1,56
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.598
|0,83
|BIST TEKSTIL, DERİ
|34.910
|2,74
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|49.255
|2,01
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.756
|1,75
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.309
|1,22
|BIST METAL ANA
|177.588
|1,65
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|147.615
|1,51
|BIST MADENCİLİK
|90.826
|1,94
|BIST HİZMETLER
|76.409
|0,99
|BIST ELEKTRİK
|3.411
|1,25
|BIST ULAŞTIRMA
|143.794
|1,39
|BIST TURİZM
|7.369
|2,26
|BIST TİCARET
|220.821
|0,15
|BIST İLETİŞİM
|31.266
|1,51
|BIST SPOR
|36.054
|0,71
|BIST İNŞAAT
|87.687
|1,23
|BIST MALİ
|115.704
|1,25
|BIST BANKA
|140.323
|1,36
|BIST SİGORTA
|299.583
|0,46
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|46.975
|2,35
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.222
|1,05
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.965
|1,34
|BIST TEKNOLOJİ
|80.191
|1,68
|BIST BİLİŞİM
|22.265
|2,61
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|36.239
|0,65
Kaynak: AA