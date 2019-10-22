Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 97.902 0,20
BIST SINAİ 113.014 0,59
BIST GIDA, İÇECEK 113.807 0,35
BIST TEKSTIL, DERİ 33.

22.10.2019 14:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 97.902 0,20
BIST SINAİ 113.014 0,59
BIST GIDA, İÇECEK 113.807 0,35
BIST TEKSTIL, DERİ 33.710 0,23
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.929 0,10
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.751 0,99
BIST TAŞ, TOPRAK 68.816 1,17
BIST METAL ANA 174.182 -0,38
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.818 0,60
BIST MADENCİLİK 89.107 1,47
BIST HİZMETLER 75.713 0,21
BIST ELEKTRİK 3.366 -0,13
BIST ULAŞTIRMA 141.008 0,80
BIST TURİZM 7.192 0,94
BIST TİCARET 221.799 -0,01
BIST İLETİŞİM 30.703 -0,08
BIST SPOR 36.049 0,87
BIST İNŞAAT 86.787 -0,05
BIST MALİ 114.384 0,97
BIST BANKA 138.628 0,90
BIST SİGORTA 298.956 -0,22
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 46.015 0,44
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.298 1,18
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.621 0,96
BIST TEKNOLOJİ 78.868 0,51
BIST BİLİŞİM 21.701 0,66
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 35.771 2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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