Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 97.902 0,20
BIST SINAİ 113.014 0,59
BIST GIDA, İÇECEK 113.807 0,35
BIST TEKSTIL, DERİ 33.
22.10.2019 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|97.902
|0,20
|BIST SINAİ
|113.014
|0,59
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.807
|0,35
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.710
|0,23
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.929
|0,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.751
|0,99
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.816
|1,17
|BIST METAL ANA
|174.182
|-0,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|145.818
|0,60
|BIST MADENCİLİK
|89.107
|1,47
|BIST HİZMETLER
|75.713
|0,21
|BIST ELEKTRİK
|3.366
|-0,13
|BIST ULAŞTIRMA
|141.008
|0,80
|BIST TURİZM
|7.192
|0,94
|BIST TİCARET
|221.799
|-0,01
|BIST İLETİŞİM
|30.703
|-0,08
|BIST SPOR
|36.049
|0,87
|BIST İNŞAAT
|86.787
|-0,05
|BIST MALİ
|114.384
|0,97
|BIST BANKA
|138.628
|0,90
|BIST SİGORTA
|298.956
|-0,22
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|46.015
|0,44
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.298
|1,18
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.621
|0,96
|BIST TEKNOLOJİ
|78.868
|0,51
|BIST BİLİŞİM
|21.701
|0,66
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|35.771
|2,05
Kaynak: AA