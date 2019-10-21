Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 97.856 -0,84
BIST SINAİ 112.868 -0,24
BIST GIDA, İÇECEK 114.107 0,48
BIST TEKSTIL, DERİ 33.

21.10.2019 14:26
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 97.856 -0,84
BIST SINAİ 112.868 -0,24
BIST GIDA, İÇECEK 114.107 0,48
BIST TEKSTIL, DERİ 33.810 0,65
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.027 -0,56
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.500 -1,02
BIST TAŞ, TOPRAK 65.993 1,20
BIST METAL ANA 176.499 0,11
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.983 -0,11
BIST MADENCİLİK 87.311 -0,96
BIST HİZMETLER 75.699 0,05
BIST ELEKTRİK 3.381 0,08
BIST ULAŞTIRMA 140.150 0,57
BIST TURİZM 7.134 -0,69
BIST TİCARET 222.043 0,08
BIST İLETİŞİM 30.796 0,00
BIST SPOR 36.367 -0,54
BIST İNŞAAT 86.974 -0,32
BIST MALİ 113.762 -1,19
BIST BANKA 137.729 -1,85
BIST SİGORTA 300.296 0,25
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 46.329 4,18
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.873 -0,63
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.477 0,40
BIST TEKNOLOJİ 78.931 -0,36
BIST BİLİŞİM 21.662 1,38
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 35.282 0,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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