Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 97.856 -0,84
BIST SINAİ 112.868 -0,24
BIST GIDA, İÇECEK 114.107 0,48
BIST TEKSTIL, DERİ 33.
21.10.2019 14:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|97.856
|-0,84
|BIST SINAİ
|112.868
|-0,24
|BIST GIDA, İÇECEK
|114.107
|0,48
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.810
|0,65
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.027
|-0,56
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|107.500
|-1,02
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.993
|1,20
|BIST METAL ANA
|176.499
|0,11
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|145.983
|-0,11
|BIST MADENCİLİK
|87.311
|-0,96
|BIST HİZMETLER
|75.699
|0,05
|BIST ELEKTRİK
|3.381
|0,08
|BIST ULAŞTIRMA
|140.150
|0,57
|BIST TURİZM
|7.134
|-0,69
|BIST TİCARET
|222.043
|0,08
|BIST İLETİŞİM
|30.796
|0,00
|BIST SPOR
|36.367
|-0,54
|BIST İNŞAAT
|86.974
|-0,32
|BIST MALİ
|113.762
|-1,19
|BIST BANKA
|137.729
|-1,85
|BIST SİGORTA
|300.296
|0,25
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|46.329
|4,18
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.873
|-0,63
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.477
|0,40
|BIST TEKNOLOJİ
|78.931
|-0,36
|BIST BİLİŞİM
|21.662
|1,38
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|35.282
|0,75
Kaynak: AA