21.10.2019 14:26

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 97.856 -0,84 BIST SINAİ 112.868 -0,24 BIST GIDA, İÇECEK 114.107 0,48 BIST TEKSTIL, DERİ 33.810 0,65 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.027 -0,56 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.500 -1,02 BIST TAŞ, TOPRAK 65.993 1,20 BIST METAL ANA 176.499 0,11 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.983 -0,11 BIST MADENCİLİK 87.311 -0,96 BIST HİZMETLER 75.699 0,05 BIST ELEKTRİK 3.381 0,08 BIST ULAŞTIRMA 140.150 0,57 BIST TURİZM 7.134 -0,69 BIST TİCARET 222.043 0,08 BIST İLETİŞİM 30.796 0,00 BIST SPOR 36.367 -0,54 BIST İNŞAAT 86.974 -0,32 BIST MALİ 113.762 -1,19 BIST BANKA 137.729 -1,85 BIST SİGORTA 300.296 0,25 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 46.329 4,18 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.873 -0,63 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.477 0,40 BIST TEKNOLOJİ 78.931 -0,36 BIST BİLİŞİM 21.662 1,38 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 35.282 0,75

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)