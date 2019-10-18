Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 99.081 3,28
BIST SINAİ 113.478 3,06
BIST GIDA, İÇECEK 113.070 3,68
BIST TEKSTIL, DERİ 33.
18.10.2019 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|99.081
|3,28
|BIST SINAİ
|113.478
|3,06
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.070
|3,68
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.442
|4,27
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.023
|2,21
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.474
|2,91
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.450
|3,48
|BIST METAL ANA
|179.381
|2,99
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|146.479
|3,51
|BIST MADENCİLİK
|88.370
|1,36
|BIST HİZMETLER
|75.666
|3,18
|BIST ELEKTRİK
|3.326
|2,95
|BIST ULAŞTIRMA
|140.259
|4,12
|BIST TURİZM
|7.166
|3,13
|BIST TİCARET
|221.464
|1,99
|BIST İLETİŞİM
|30.812
|4,39
|BIST SPOR
|36.651
|3,03
|BIST İNŞAAT
|88.247
|2,68
|BIST MALİ
|115.583
|4,94
|BIST BANKA
|140.659
|5,98
|BIST SİGORTA
|301.068
|1,53
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.591
|3,44
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.075
|3,79
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.388
|3,92
|BIST TEKNOLOJİ
|79.023
|4,81
|BIST BİLİŞİM
|21.335
|3,15
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.964
|3,14
Kaynak: AA