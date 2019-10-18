18.10.2019 14:20

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 99.081 3,28 BIST SINAİ 113.478 3,06 BIST GIDA, İÇECEK 113.070 3,68 BIST TEKSTIL, DERİ 33.442 4,27 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.023 2,21 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 108.474 2,91 BIST TAŞ, TOPRAK 65.450 3,48 BIST METAL ANA 179.381 2,99 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 146.479 3,51 BIST MADENCİLİK 88.370 1,36 BIST HİZMETLER 75.666 3,18 BIST ELEKTRİK 3.326 2,95 BIST ULAŞTIRMA 140.259 4,12 BIST TURİZM 7.166 3,13 BIST TİCARET 221.464 1,99 BIST İLETİŞİM 30.812 4,39 BIST SPOR 36.651 3,03 BIST İNŞAAT 88.247 2,68 BIST MALİ 115.583 4,94 BIST BANKA 140.659 5,98 BIST SİGORTA 301.068 1,53 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.591 3,44 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.075 3,79 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.388 3,92 BIST TEKNOLOJİ 79.023 4,81 BIST BİLİŞİM 21.335 3,15 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.964 3,14

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)