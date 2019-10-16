Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 94.832 -1,05
BIST SINAİ 109.519 -1,37
BIST GIDA, İÇECEK 107.114 -0,19
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
16.10.2019 14:23
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|94.832
|-1,05
|BIST SINAİ
|109.519
|-1,37
|BIST GIDA, İÇECEK
|107.114
|-0,19
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.322
|-2,29
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.185
|0,41
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.205
|-1,61
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.558
|-1,57
|BIST METAL ANA
|174.010
|-0,99
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.011
|-0,77
|BIST MADENCİLİK
|87.388
|-4,45
|BIST HİZMETLER
|73.079
|-1,26
|BIST ELEKTRİK
|3.201
|-1,78
|BIST ULAŞTIRMA
|129.417
|-2,68
|BIST TURİZM
|6.839
|-0,28
|BIST TİCARET
|218.247
|-0,67
|BIST İLETİŞİM
|29.804
|-1,22
|BIST SPOR
|34.110
|1,52
|BIST İNŞAAT
|86.664
|-1,59
|BIST MALİ
|108.164
|-1,36
|BIST BANKA
|128.632
|-1,66
|BIST SİGORTA
|293.443
|-0,66
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.214
|-1,26
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.706
|-0,92
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.348
|-1,78
|BIST TEKNOLOJİ
|75.137
|-1,79
|BIST BİLİŞİM
|20.618
|-0,39
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.226
|1,23
Kaynak: AA