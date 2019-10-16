16.10.2019 14:23

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 94.832 -1,05 BIST SINAİ 109.519 -1,37 BIST GIDA, İÇECEK 107.114 -0,19 BIST TEKSTIL, DERİ 32.322 -2,29 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.185 0,41 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.205 -1,61 BIST TAŞ, TOPRAK 63.558 -1,57 BIST METAL ANA 174.010 -0,99 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.011 -0,77 BIST MADENCİLİK 87.388 -4,45 BIST HİZMETLER 73.079 -1,26 BIST ELEKTRİK 3.201 -1,78 BIST ULAŞTIRMA 129.417 -2,68 BIST TURİZM 6.839 -0,28 BIST TİCARET 218.247 -0,67 BIST İLETİŞİM 29.804 -1,22 BIST SPOR 34.110 1,52 BIST İNŞAAT 86.664 -1,59 BIST MALİ 108.164 -1,36 BIST BANKA 128.632 -1,66 BIST SİGORTA 293.443 -0,66 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.214 -1,26 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.706 -0,92 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.348 -1,78 BIST TEKNOLOJİ 75.137 -1,79 BIST BİLİŞİM 20.618 -0,39 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.226 1,23

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)