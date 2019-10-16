Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 94.832 -1,05
BIST SINAİ 109.519 -1,37
BIST GIDA, İÇECEK 107.114 -0,19
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

16.10.2019 14:23
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 94.832 -1,05
BIST SINAİ 109.519 -1,37
BIST GIDA, İÇECEK 107.114 -0,19
BIST TEKSTIL, DERİ 32.322 -2,29
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.185 0,41
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.205 -1,61
BIST TAŞ, TOPRAK 63.558 -1,57
BIST METAL ANA 174.010 -0,99
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.011 -0,77
BIST MADENCİLİK 87.388 -4,45
BIST HİZMETLER 73.079 -1,26
BIST ELEKTRİK 3.201 -1,78
BIST ULAŞTIRMA 129.417 -2,68
BIST TURİZM 6.839 -0,28
BIST TİCARET 218.247 -0,67
BIST İLETİŞİM 29.804 -1,22
BIST SPOR 34.110 1,52
BIST İNŞAAT 86.664 -1,59
BIST MALİ 108.164 -1,36
BIST BANKA 128.632 -1,66
BIST SİGORTA 293.443 -0,66
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.214 -1,26
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.706 -0,92
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.348 -1,78
BIST TEKNOLOJİ 75.137 -1,79
BIST BİLİŞİM 20.618 -0,39
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.226 1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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