15.10.2019 14:16

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 95.902 1,85 BIST SINAİ 111.137 1,13 BIST GIDA, İÇECEK 107.414 1,65 BIST TEKSTIL, DERİ 33.349 1,67 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.880 1,75 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.104 0,64 BIST TAŞ, TOPRAK 63.866 1,71 BIST METAL ANA 176.471 0,47 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.758 1,46 BIST MADENCİLİK 91.740 2,81 BIST HİZMETLER 74.173 0,90 BIST ELEKTRİK 3.251 1,15 BIST ULAŞTIRMA 132.787 2,24 BIST TURİZM 6.839 2,59 BIST TİCARET 220.681 0,38 BIST İLETİŞİM 30.261 0,81 BIST SPOR 33.392 1,89 BIST İNŞAAT 88.283 0,02 BIST MALİ 109.527 1,93 BIST BANKA 130.687 2,50 BIST SİGORTA 293.982 -0,02 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.186 2,07 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.283 1,33 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.895 0,89 BIST TEKNOLOJİ 76.814 1,74 BIST BİLİŞİM 20.673 1,52 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.665 2,78

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)