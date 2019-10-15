Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 95.902 1,85
BIST SINAİ 111.137 1,13
BIST GIDA, İÇECEK 107.414 1,65
BIST TEKSTIL, DERİ 33.
15.10.2019 14:16
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|95.902
|1,85
|BIST SINAİ
|111.137
|1,13
|BIST GIDA, İÇECEK
|107.414
|1,65
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.349
|1,67
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.880
|1,75
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.104
|0,64
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.866
|1,71
|BIST METAL ANA
|176.471
|0,47
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.758
|1,46
|BIST MADENCİLİK
|91.740
|2,81
|BIST HİZMETLER
|74.173
|0,90
|BIST ELEKTRİK
|3.251
|1,15
|BIST ULAŞTIRMA
|132.787
|2,24
|BIST TURİZM
|6.839
|2,59
|BIST TİCARET
|220.681
|0,38
|BIST İLETİŞİM
|30.261
|0,81
|BIST SPOR
|33.392
|1,89
|BIST İNŞAAT
|88.283
|0,02
|BIST MALİ
|109.527
|1,93
|BIST BANKA
|130.687
|2,50
|BIST SİGORTA
|293.982
|-0,02
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.186
|2,07
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.283
|1,33
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.895
|0,89
|BIST TEKNOLOJİ
|76.814
|1,74
|BIST BİLİŞİM
|20.673
|1,52
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.665
|2,78
Kaynak: AA