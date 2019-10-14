Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 97.130 -2,07
BIST SINAİ 111.179 -2,62
BIST GIDA, İÇECEK 107.837 -3,99
BIST TEKSTIL, DERİ 33.

14.10.2019 14:18
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 97.130 -2,07
BIST SINAİ 111.179 -2,62
BIST GIDA, İÇECEK 107.837 -3,99
BIST TEKSTIL, DERİ 33.448 -4,06
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.725 -2,06
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.537 -2,73
BIST TAŞ, TOPRAK 64.716 -0,96
BIST METAL ANA 177.343 -2,49
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.228 -2,88
BIST MADENCİLİK 91.609 -0,34
BIST HİZMETLER 74.449 -2,46
BIST ELEKTRİK 3.274 -3,41
BIST ULAŞTIRMA 135.054 -2,89
BIST TURİZM 6.903 -1,59
BIST TİCARET 219.310 -1,85
BIST İLETİŞİM 30.450 -3,16
BIST SPOR 33.815 -2,01
BIST İNŞAAT 88.912 -1,17
BIST MALİ 111.385 -3,14
BIST BANKA 133.699 -3,74
BIST SİGORTA 294.561 -1,72
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.986 0,50
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.987 -2,69
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.397 -1,58
BIST TEKNOLOJİ 77.985 -3,09
BIST BİLİŞİM 20.862 -2,82
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.407 -1,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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