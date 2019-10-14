Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 97.130 -2,07
BIST SINAİ 111.179 -2,62
BIST GIDA, İÇECEK 107.837 -3,99
BIST TEKSTIL, DERİ 33.
14.10.2019 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|97.130
|-2,07
|BIST SINAİ
|111.179
|-2,62
|BIST GIDA, İÇECEK
|107.837
|-3,99
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.448
|-4,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.725
|-2,06
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.537
|-2,73
|BIST TAŞ, TOPRAK
|64.716
|-0,96
|BIST METAL ANA
|177.343
|-2,49
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|140.228
|-2,88
|BIST MADENCİLİK
|91.609
|-0,34
|BIST HİZMETLER
|74.449
|-2,46
|BIST ELEKTRİK
|3.274
|-3,41
|BIST ULAŞTIRMA
|135.054
|-2,89
|BIST TURİZM
|6.903
|-1,59
|BIST TİCARET
|219.310
|-1,85
|BIST İLETİŞİM
|30.450
|-3,16
|BIST SPOR
|33.815
|-2,01
|BIST İNŞAAT
|88.912
|-1,17
|BIST MALİ
|111.385
|-3,14
|BIST BANKA
|133.699
|-3,74
|BIST SİGORTA
|294.561
|-1,72
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.986
|0,50
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.987
|-2,69
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.397
|-1,58
|BIST TEKNOLOJİ
|77.985
|-3,09
|BIST BİLİŞİM
|20.862
|-2,82
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.407
|-1,11
Kaynak: AA