14.10.2019 14:18

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 97.130 -2,07 BIST SINAİ 111.179 -2,62 BIST GIDA, İÇECEK 107.837 -3,99 BIST TEKSTIL, DERİ 33.448 -4,06 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.725 -2,06 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.537 -2,73 BIST TAŞ, TOPRAK 64.716 -0,96 BIST METAL ANA 177.343 -2,49 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 140.228 -2,88 BIST MADENCİLİK 91.609 -0,34 BIST HİZMETLER 74.449 -2,46 BIST ELEKTRİK 3.274 -3,41 BIST ULAŞTIRMA 135.054 -2,89 BIST TURİZM 6.903 -1,59 BIST TİCARET 219.310 -1,85 BIST İLETİŞİM 30.450 -3,16 BIST SPOR 33.815 -2,01 BIST İNŞAAT 88.912 -1,17 BIST MALİ 111.385 -3,14 BIST BANKA 133.699 -3,74 BIST SİGORTA 294.561 -1,72 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.986 0,50 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.987 -2,69 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.397 -1,58 BIST TEKNOLOJİ 77.985 -3,09 BIST BİLİŞİM 20.862 -2,82 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.407 -1,11

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)