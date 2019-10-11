11.10.2019 14:22

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 98.871 0,44 BIST SINAİ 114.502 0,61 BIST GIDA, İÇECEK 112.330 -0,16 BIST TEKSTIL, DERİ 34.787 0,50 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.454 1,25 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.710 0,04 BIST TAŞ, TOPRAK 66.062 2,04 BIST METAL ANA 181.367 1,95 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 144.130 0,12 BIST MADENCİLİK 95.534 0,66 BIST HİZMETLER 76.008 0,11 BIST ELEKTRİK 3.413 0,18 BIST ULAŞTIRMA 140.601 1,97 BIST TURİZM 6.994 0,23 BIST TİCARET 222.638 -0,93 BIST İLETİŞİM 30.888 0,31 BIST SPOR 34.485 2,19 BIST İNŞAAT 89.672 -0,10 BIST MALİ 115.175 0,23 BIST BANKA 139.874 0,21 BIST SİGORTA 298.272 0,42 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.127 -0,25 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.830 0,29 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.723 0,27 BIST TEKNOLOJİ 80.561 1,35 BIST BİLİŞİM 21.632 1,90 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.862 0,98

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA