Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 98.871 0,44
BIST SINAİ 114.502 0,61
BIST GIDA, İÇECEK 112.330 -0,16
BIST TEKSTIL, DERİ 34.
11.10.2019 14:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|98.871
|0,44
|BIST SINAİ
|114.502
|0,61
|BIST GIDA, İÇECEK
|112.330
|-0,16
|BIST TEKSTIL, DERİ
|34.787
|0,50
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.454
|1,25
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.710
|0,04
|BIST TAŞ, TOPRAK
|66.062
|2,04
|BIST METAL ANA
|181.367
|1,95
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|144.130
|0,12
|BIST MADENCİLİK
|95.534
|0,66
|BIST HİZMETLER
|76.008
|0,11
|BIST ELEKTRİK
|3.413
|0,18
|BIST ULAŞTIRMA
|140.601
|1,97
|BIST TURİZM
|6.994
|0,23
|BIST TİCARET
|222.638
|-0,93
|BIST İLETİŞİM
|30.888
|0,31
|BIST SPOR
|34.485
|2,19
|BIST İNŞAAT
|89.672
|-0,10
|BIST MALİ
|115.175
|0,23
|BIST BANKA
|139.874
|0,21
|BIST SİGORTA
|298.272
|0,42
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.127
|-0,25
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.830
|0,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.723
|0,27
|BIST TEKNOLOJİ
|80.561
|1,35
|BIST BİLİŞİM
|21.632
|1,90
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.862
|0,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA