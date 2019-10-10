Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 97.516 -2,11
BIST SINAİ 113.684 -0,98
BIST GIDA, İÇECEK 112.231 -2,08
BIST TEKSTIL, DERİ 34.
10.10.2019 14:18
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|97.516
|-2,11
|BIST SINAİ
|113.684
|-0,98
|BIST GIDA, İÇECEK
|112.231
|-2,08
|BIST TEKSTIL, DERİ
|34.583
|-1,53
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.351
|-1,50
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.919
|-2,30
|BIST TAŞ, TOPRAK
|64.942
|1,68
|BIST METAL ANA
|177.450
|1,84
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.238
|-2,02
|BIST MADENCİLİK
|94.443
|0,29
|BIST HİZMETLER
|76.348
|-0,67
|BIST ELEKTRİK
|3.399
|-0,67
|BIST ULAŞTIRMA
|137.376
|-0,74
|BIST TURİZM
|6.908
|-3,04
|BIST TİCARET
|223.190
|-0,92
|BIST İLETİŞİM
|31.815
|-0,29
|BIST SPOR
|33.581
|-1,60
|BIST İNŞAAT
|90.266
|0,75
|BIST MALİ
|114.840
|-0,60
|BIST BANKA
|139.353
|-0,81
|BIST SİGORTA
|296.454
|-0,81
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.512
|-1,21
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.613
|-0,30
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.631
|-0,67
|BIST TEKNOLOJİ
|79.621
|-1,19
|BIST BİLİŞİM
|20.945
|-1,97
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.674
|-0,29
Kaynak: AA