10.10.2019 14:18

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 97.516 -2,11 BIST SINAİ 113.684 -0,98 BIST GIDA, İÇECEK 112.231 -2,08 BIST TEKSTIL, DERİ 34.583 -1,53 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.351 -1,50 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.919 -2,30 BIST TAŞ, TOPRAK 64.942 1,68 BIST METAL ANA 177.450 1,84 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.238 -2,02 BIST MADENCİLİK 94.443 0,29 BIST HİZMETLER 76.348 -0,67 BIST ELEKTRİK 3.399 -0,67 BIST ULAŞTIRMA 137.376 -0,74 BIST TURİZM 6.908 -3,04 BIST TİCARET 223.190 -0,92 BIST İLETİŞİM 31.815 -0,29 BIST SPOR 33.581 -1,60 BIST İNŞAAT 90.266 0,75 BIST MALİ 114.840 -0,60 BIST BANKA 139.353 -0,81 BIST SİGORTA 296.454 -0,81 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.512 -1,21 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.613 -0,30 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.631 -0,67 BIST TEKNOLOJİ 79.621 -1,19 BIST BİLİŞİM 20.945 -1,97 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.674 -0,29

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)