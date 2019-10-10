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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 97.516 -2,11
BIST SINAİ 113.684 -0,98
BIST GIDA, İÇECEK 112.231 -2,08
BIST TEKSTIL, DERİ 34.

10.10.2019 14:18
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 97.516 -2,11
BIST SINAİ 113.684 -0,98
BIST GIDA, İÇECEK 112.231 -2,08
BIST TEKSTIL, DERİ 34.583 -1,53
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.351 -1,50
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.919 -2,30
BIST TAŞ, TOPRAK 64.942 1,68
BIST METAL ANA 177.450 1,84
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.238 -2,02
BIST MADENCİLİK 94.443 0,29
BIST HİZMETLER 76.348 -0,67
BIST ELEKTRİK 3.399 -0,67
BIST ULAŞTIRMA 137.376 -0,74
BIST TURİZM 6.908 -3,04
BIST TİCARET 223.190 -0,92
BIST İLETİŞİM 31.815 -0,29
BIST SPOR 33.581 -1,60
BIST İNŞAAT 90.266 0,75
BIST MALİ 114.840 -0,60
BIST BANKA 139.353 -0,81
BIST SİGORTA 296.454 -0,81
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.512 -1,21
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.613 -0,30
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.631 -0,67
BIST TEKNOLOJİ 79.621 -1,19
BIST BİLİŞİM 20.945 -1,97
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.674 -0,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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