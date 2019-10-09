Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.998 0,07
BIST SINAİ 116.463 -0,78
BIST GIDA, İÇECEK 115.938 -1,50
BIST TEKSTIL, DERİ 35.

09.10.2019 14:24
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.998 0,07
BIST SINAİ 116.463 -0,78
BIST GIDA, İÇECEK 115.938 -1,50
BIST TEKSTIL, DERİ 35.726 -0,62
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.843 -0,26
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.941 -1,49
BIST TAŞ, TOPRAK 65.348 -0,45
BIST METAL ANA 176.873 -0,15
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 148.157 -0,22
BIST MADENCİLİK 96.223 0,63
BIST HİZMETLER 77.630 -0,04
BIST ELEKTRİK 3.487 0,78
BIST ULAŞTIRMA 140.071 -0,15
BIST TURİZM 7.369 0,28
BIST TİCARET 225.999 -0,16
BIST İLETİŞİM 32.196 -0,05
BIST SPOR 35.363 -0,86
BIST İNŞAAT 91.888 0,75
BIST MALİ 117.494 -1,07
BIST BANKA 142.979 -1,36
BIST SİGORTA 295.356 -1,19
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 45.570 5,93
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.413 -0,81
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.365 -0,35
BIST TEKNOLOJİ 82.272 -0,44
BIST BİLİŞİM 21.867 -0,62
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.412 0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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