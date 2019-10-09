Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.998 0,07
BIST SINAİ 116.463 -0,78
BIST GIDA, İÇECEK 115.938 -1,50
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
09.10.2019 14:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|101.998
|0,07
|BIST SINAİ
|116.463
|-0,78
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.938
|-1,50
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.726
|-0,62
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.843
|-0,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|113.941
|-1,49
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.348
|-0,45
|BIST METAL ANA
|176.873
|-0,15
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|148.157
|-0,22
|BIST MADENCİLİK
|96.223
|0,63
|BIST HİZMETLER
|77.630
|-0,04
|BIST ELEKTRİK
|3.487
|0,78
|BIST ULAŞTIRMA
|140.071
|-0,15
|BIST TURİZM
|7.369
|0,28
|BIST TİCARET
|225.999
|-0,16
|BIST İLETİŞİM
|32.196
|-0,05
|BIST SPOR
|35.363
|-0,86
|BIST İNŞAAT
|91.888
|0,75
|BIST MALİ
|117.494
|-1,07
|BIST BANKA
|142.979
|-1,36
|BIST SİGORTA
|295.356
|-1,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|45.570
|5,93
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.413
|-0,81
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.365
|-0,35
|BIST TEKNOLOJİ
|82.272
|-0,44
|BIST BİLİŞİM
|21.867
|-0,62
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.412
|0,61
Kaynak: AA