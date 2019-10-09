09.10.2019 14:24

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 101.998 0,07 BIST SINAİ 116.463 -0,78 BIST GIDA, İÇECEK 115.938 -1,50 BIST TEKSTIL, DERİ 35.726 -0,62 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.843 -0,26 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 113.941 -1,49 BIST TAŞ, TOPRAK 65.348 -0,45 BIST METAL ANA 176.873 -0,15 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 148.157 -0,22 BIST MADENCİLİK 96.223 0,63 BIST HİZMETLER 77.630 -0,04 BIST ELEKTRİK 3.487 0,78 BIST ULAŞTIRMA 140.071 -0,15 BIST TURİZM 7.369 0,28 BIST TİCARET 225.999 -0,16 BIST İLETİŞİM 32.196 -0,05 BIST SPOR 35.363 -0,86 BIST İNŞAAT 91.888 0,75 BIST MALİ 117.494 -1,07 BIST BANKA 142.979 -1,36 BIST SİGORTA 295.356 -1,19 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 45.570 5,93 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.413 -0,81 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.365 -0,35 BIST TEKNOLOJİ 82.272 -0,44 BIST BİLİŞİM 21.867 -0,62 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.412 0,61

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)