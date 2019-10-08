Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.660 -2,00
BIST SINAİ 116.746 -2,19
BIST GIDA, İÇECEK 116.931 -6,27
BIST TEKSTIL, DERİ 35.

08.10.2019 14:30
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.660 -2,00
BIST SINAİ 116.746 -2,19
BIST GIDA, İÇECEK 116.931 -6,27
BIST TEKSTIL, DERİ 35.804 -2,79
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.666 -3,23
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.114 -1,57
BIST TAŞ, TOPRAK 65.388 1,05
BIST METAL ANA 175.360 -1,55
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 146.425 -2,40
BIST MADENCİLİK 94.263 -0,59
BIST HİZMETLER 77.150 -1,11
BIST ELEKTRİK 3.457 -1,51
BIST ULAŞTIRMA 138.130 -2,99
BIST TURİZM 7.256 -3,11
BIST TİCARET 225.627 -0,95
BIST İLETİŞİM 32.045 0,24
BIST SPOR 35.798 -3,75
BIST İNŞAAT 90.193 -1,19
BIST MALİ 117.744 -1,82
BIST BANKA 143.617 -2,00
BIST SİGORTA 298.981 1,27
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.028 -2,81
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.471 -1,53
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.056 -2,66
BIST TEKNOLOJİ 81.882 -2,61
BIST BİLİŞİM 21.912 -2,55
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.251 -1,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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