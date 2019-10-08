Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.660 -2,00
BIST SINAİ 116.746 -2,19
BIST GIDA, İÇECEK 116.931 -6,27
BIST TEKSTIL, DERİ 35.
08.10.2019 14:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|101.660
|-2,00
|BIST SINAİ
|116.746
|-2,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|116.931
|-6,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.804
|-2,79
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.666
|-3,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|116.114
|-1,57
|BIST TAŞ, TOPRAK
|65.388
|1,05
|BIST METAL ANA
|175.360
|-1,55
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|146.425
|-2,40
|BIST MADENCİLİK
|94.263
|-0,59
|BIST HİZMETLER
|77.150
|-1,11
|BIST ELEKTRİK
|3.457
|-1,51
|BIST ULAŞTIRMA
|138.130
|-2,99
|BIST TURİZM
|7.256
|-3,11
|BIST TİCARET
|225.627
|-0,95
|BIST İLETİŞİM
|32.045
|0,24
|BIST SPOR
|35.798
|-3,75
|BIST İNŞAAT
|90.193
|-1,19
|BIST MALİ
|117.744
|-1,82
|BIST BANKA
|143.617
|-2,00
|BIST SİGORTA
|298.981
|1,27
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.028
|-2,81
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.471
|-1,53
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.056
|-2,66
|BIST TEKNOLOJİ
|81.882
|-2,61
|BIST BİLİŞİM
|21.912
|-2,55
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.251
|-1,90
Kaynak: AA