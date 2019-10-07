Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 105.604 -0,96
BIST SINAİ 120.611 1,20
BIST GIDA, İÇECEK 125.086 -0,02
BIST TEKSTIL, DERİ 37.
07.10.2019 14:20
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 14.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|105.604
|-0,96
|BIST SINAİ
|120.611
|1,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|125.086
|-0,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|37.327
|0,16
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|50.760
|0,70
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.961
|1,52
|BIST TAŞ, TOPRAK
|66.018
|3,56
|BIST METAL ANA
|180.735
|1,02
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|151.329
|1,30
|BIST MADENCİLİK
|97.031
|1,02
|BIST HİZMETLER
|79.171
|1,01
|BIST ELEKTRİK
|3.535
|0,30
|BIST ULAŞTIRMA
|145.542
|2,98
|BIST TURİZM
|7.603
|0,03
|BIST TİCARET
|231.266
|0,32
|BIST İLETİŞİM
|32.419
|0,82
|BIST SPOR
|38.362
|-1,58
|BIST İNŞAAT
|91.184
|1,44
|BIST MALİ
|122.661
|1,40
|BIST BANKA
|151.737
|1,77
|BIST SİGORTA
|296.567
|0,15
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.363
|0,34
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.456
|1,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.051
|0,09
|BIST TEKNOLOJİ
|85.700
|1,25
|BIST BİLİŞİM
|23.019
|0,92
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.960
|-0,58
Kaynak: AA