03.10.2019 13:22

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 106.228 0,74 BIST SINAİ 119.499 0,73 BIST GIDA, İÇECEK 123.676 0,54 BIST TEKSTIL, DERİ 37.658 0,61 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 50.462 -0,06 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.626 1,01 BIST TAŞ, TOPRAK 64.343 0,96 BIST METAL ANA 181.279 0,64 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 149.647 0,34 BIST MADENCİLİK 94.938 1,12 BIST HİZMETLER 79.049 0,61 BIST ELEKTRİK 3.532 0,76 BIST ULAŞTIRMA 141.726 0,83 BIST TURİZM 7.677 0,71 BIST TİCARET 233.694 0,32 BIST İLETİŞİM 32.349 0,60 BIST SPOR 38.332 1,28 BIST İNŞAAT 90.319 0,82 BIST MALİ 122.259 0,95 BIST BANKA 150.502 1,12 BIST SİGORTA 297.146 0,18 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.422 0,60 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.647 0,81 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 30.341 0,52 BIST TEKNOLOJİ 85.453 0,44 BIST BİLİŞİM 22.787 1,02 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 35.194 0,32

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)