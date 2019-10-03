Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 106.228 0,74
BIST SINAİ 119.499 0,73
BIST GIDA, İÇECEK 123.
03.10.2019 13:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|106.228
|0,74
|BIST SINAİ
|119.499
|0,73
|BIST GIDA, İÇECEK
|123.676
|0,54
|BIST TEKSTIL, DERİ
|37.658
|0,61
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|50.462
|-0,06
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.626
|1,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|64.343
|0,96
|BIST METAL ANA
|181.279
|0,64
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|149.647
|0,34
|BIST MADENCİLİK
|94.938
|1,12
|BIST HİZMETLER
|79.049
|0,61
|BIST ELEKTRİK
|3.532
|0,76
|BIST ULAŞTIRMA
|141.726
|0,83
|BIST TURİZM
|7.677
|0,71
|BIST TİCARET
|233.694
|0,32
|BIST İLETİŞİM
|32.349
|0,60
|BIST SPOR
|38.332
|1,28
|BIST İNŞAAT
|90.319
|0,82
|BIST MALİ
|122.259
|0,95
|BIST BANKA
|150.502
|1,12
|BIST SİGORTA
|297.146
|0,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.422
|0,60
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.647
|0,81
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|30.341
|0,52
|BIST TEKNOLOJİ
|85.453
|0,44
|BIST BİLİŞİM
|22.787
|1,02
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|35.194
|0,32
Kaynak: AA