Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.273 0,60
BIST SINAİ 116.521 1,47
BIST GIDA, İÇECEK 122.
24.09.2019 13:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|101.273
|0,60
|BIST SINAİ
|116.521
|1,47
|BIST GIDA, İÇECEK
|122.266
|0,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|36.379
|0,94
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.792
|1,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|115.648
|1,71
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.030
|1,52
|BIST METAL ANA
|178.283
|2,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.668
|1,27
|BIST MADENCİLİK
|90.454
|0,68
|BIST HİZMETLER
|77.938
|0,80
|BIST ELEKTRİK
|3.371
|0,97
|BIST ULAŞTIRMA
|139.148
|1,72
|BIST TURİZM
|7.432
|1,15
|BIST TİCARET
|230.435
|0,17
|BIST İLETİŞİM
|32.395
|1,10
|BIST SPOR
|38.545
|1,10
|BIST İNŞAAT
|87.717
|0,51
|BIST MALİ
|117.723
|1,87
|BIST BANKA
|144.415
|2,11
|BIST SİGORTA
|289.270
|0,27
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.933
|0,58
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.399
|1,71
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.694
|1,45
|BIST TEKNOLOJİ
|83.657
|2,15
|BIST BİLİŞİM
|22.068
|0,98
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.312
|0,29
Kaynak: AA