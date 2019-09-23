Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.687 -1,53
BIST SINAİ 115.415 -0,12
BIST GIDA, İÇECEK 122.
23.09.2019 13:28
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|101.687
|-1,53
|BIST SINAİ
|115.415
|-0,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|122.157
|0,52
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.648
|0,51
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.405
|-1,21
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.307
|0,42
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.580
|-0,37
|BIST METAL ANA
|176.613
|-1,58
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.102
|-0,56
|BIST MADENCİLİK
|89.369
|1,80
|BIST HİZMETLER
|76.770
|-0,37
|BIST ELEKTRİK
|3.359
|-0,84
|BIST ULAŞTIRMA
|136.317
|-0,51
|BIST TURİZM
|7.449
|0,94
|BIST TİCARET
|227.512
|-0,71
|BIST İLETİŞİM
|31.698
|0,05
|BIST SPOR
|38.054
|1,06
|BIST İNŞAAT
|87.245
|0,39
|BIST MALİ
|115.737
|-0,02
|BIST BANKA
|141.727
|0,13
|BIST SİGORTA
|287.517
|0,25
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.227
|-0,04
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.943
|-0,42
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.383
|0,55
|BIST TEKNOLOJİ
|81.752
|-0,62
|BIST BİLİŞİM
|21.591
|0,28
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|33.385
|0,25
Kaynak: AA