Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.687 -1,53
BIST SINAİ 115.415 -0,12
BIST GIDA, İÇECEK 122.

23.09.2019 13:28
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 101.687 -1,53
BIST SINAİ 115.415 -0,12
BIST GIDA, İÇECEK 122.157 0,52
BIST TEKSTIL, DERİ 35.648 0,51
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.405 -1,21
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.307 0,42
BIST TAŞ, TOPRAK 61.580 -0,37
BIST METAL ANA 176.613 -1,58
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.102 -0,56
BIST MADENCİLİK 89.369 1,80
BIST HİZMETLER 76.770 -0,37
BIST ELEKTRİK 3.359 -0,84
BIST ULAŞTIRMA 136.317 -0,51
BIST TURİZM 7.449 0,94
BIST TİCARET 227.512 -0,71
BIST İLETİŞİM 31.698 0,05
BIST SPOR 38.054 1,06
BIST İNŞAAT 87.245 0,39
BIST MALİ 115.737 -0,02
BIST BANKA 141.727 0,13
BIST SİGORTA 287.517 0,25
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.227 -0,04
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.943 -0,42
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.383 0,55
BIST TEKNOLOJİ 81.752 -0,62
BIST BİLİŞİM 21.591 0,28
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 33.385 0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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