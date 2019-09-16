Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ 113.286 -3,72
BIST SINAİ 118.174 0,42
BIST GIDA, İÇECEK 125.
16.09.2019 13:26
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|113.286
|-3,72
|BIST SINAİ
|118.174
|0,42
|BIST GIDA, İÇECEK
|125.624
|1,69
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.709
|-0,03
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|49.289
|0,90
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|116.623
|0,75
|BIST TAŞ, TOPRAK
|62.496
|-0,57
|BIST METAL ANA
|184.880
|-0,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|145.066
|0,38
|BIST MADENCİLİK
|86.376
|0,78
|BIST HİZMETLER
|78.604
|0,16
|BIST ELEKTRİK
|3.427
|-0,18
|BIST ULAŞTIRMA
|142.704
|-1,90
|BIST TURİZM
|7.393
|0,72
|BIST TİCARET
|228.345
|1,30
|BIST İLETİŞİM
|33.085
|-0,11
|BIST SPOR
|36.990
|1,24
|BIST İNŞAAT
|88.742
|0,62
|BIST MALİ
|119.792
|-0,13
|BIST BANKA
|147.422
|-0,48
|BIST SİGORTA
|287.243
|0,24
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|45.082
|-0,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.015
|0,20
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.457
|1,14
|BIST TEKNOLOJİ
|87.201
|0,87
|BIST BİLİŞİM
|21.614
|0,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|35.189
|0,76
Kaynak: AA