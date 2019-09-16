Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ 113.286 -3,72
BIST SINAİ 118.174 0,42
BIST GIDA, İÇECEK 125.

16.09.2019 13:26
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim (%)
BIST KOBİ SANAYİ 113.286 -3,72
BIST SINAİ 118.174 0,42
BIST GIDA, İÇECEK 125.624 1,69
BIST TEKSTIL, DERİ 35.709 -0,03
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 49.289 0,90
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 116.623 0,75
BIST TAŞ, TOPRAK 62.496 -0,57
BIST METAL ANA 184.880 -0,72
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 145.066 0,38
BIST MADENCİLİK 86.376 0,78
BIST HİZMETLER 78.604 0,16
BIST ELEKTRİK 3.427 -0,18
BIST ULAŞTIRMA 142.704 -1,90
BIST TURİZM 7.393 0,72
BIST TİCARET 228.345 1,30
BIST İLETİŞİM 33.085 -0,11
BIST SPOR 36.990 1,24
BIST İNŞAAT 88.742 0,62
BIST MALİ 119.792 -0,13
BIST BANKA 147.422 -0,48
BIST SİGORTA 287.243 0,24
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 45.082 -0,98
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.015 0,20
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.457 1,14
BIST TEKNOLOJİ 87.201 0,87
BIST BİLİŞİM 21.614 0,11
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 35.189 0,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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