Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ112.2710,52BIST SINAİ115.7560,49BIST GIDA, İÇECEK124.

10.09.2019 13:28
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ112.2710,52
BIST SINAİ115.7560,49
BIST GIDA, İÇECEK124.5160,21
BIST TEKSTIL, DERİ34.8630,59
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM48.1791,10
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK112.4480,42
BIST TAŞ, TOPRAK61.9831,47
BIST METAL ANA182.0300,78
BIST METAL EŞYA, MAKİNA143.4860,06
BIST MADENCİLİK85.0540,75
BIST HİZMETLER77.4440,01
BIST ELEKTRİK3.445-0,43
BIST ULAŞTIRMA143.8731,52
BIST TURİZM7.1280,28
BIST TİCARET224.283-0,53
BIST İLETİŞİM32.284-0,38
BIST SPOR37.1351,15
BIST İNŞAAT86.3690,07
BIST MALİ116.7230,46
BIST BANKA143.4770,58
BIST SİGORTA287.783-0,31
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG44.1120,64
BIST HOLDİNG VE YATIRIM86.7980,05
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.28.5771,65
BIST TEKNOLOJİ85.2161,93
BIST BİLİŞİM20.9060,07
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.34.8950,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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