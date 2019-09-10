10.09.2019 13:28

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 112.271 0,52 BIST SINAİ 115.756 0,49 BIST GIDA, İÇECEK 124.516 0,21 BIST TEKSTIL, DERİ 34.863 0,59 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.179 1,10 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 112.448 0,42 BIST TAŞ, TOPRAK 61.983 1,47 BIST METAL ANA 182.030 0,78 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.486 0,06 BIST MADENCİLİK 85.054 0,75 BIST HİZMETLER 77.444 0,01 BIST ELEKTRİK 3.445 -0,43 BIST ULAŞTIRMA 143.873 1,52 BIST TURİZM 7.128 0,28 BIST TİCARET 224.283 -0,53 BIST İLETİŞİM 32.284 -0,38 BIST SPOR 37.135 1,15 BIST İNŞAAT 86.369 0,07 BIST MALİ 116.723 0,46 BIST BANKA 143.477 0,58 BIST SİGORTA 287.783 -0,31 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.112 0,64 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.798 0,05 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.577 1,65 BIST TEKNOLOJİ 85.216 1,93 BIST BİLİŞİM 20.906 0,07 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.895 0,29

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)