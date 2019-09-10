Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ112.2710,52BIST SINAİ115.7560,49BIST GIDA, İÇECEK124.
10.09.2019 13:28
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|112.271
|0,52
|BIST SINAİ
|115.756
|0,49
|BIST GIDA, İÇECEK
|124.516
|0,21
|BIST TEKSTIL, DERİ
|34.863
|0,59
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.179
|1,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.448
|0,42
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.983
|1,47
|BIST METAL ANA
|182.030
|0,78
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.486
|0,06
|BIST MADENCİLİK
|85.054
|0,75
|BIST HİZMETLER
|77.444
|0,01
|BIST ELEKTRİK
|3.445
|-0,43
|BIST ULAŞTIRMA
|143.873
|1,52
|BIST TURİZM
|7.128
|0,28
|BIST TİCARET
|224.283
|-0,53
|BIST İLETİŞİM
|32.284
|-0,38
|BIST SPOR
|37.135
|1,15
|BIST İNŞAAT
|86.369
|0,07
|BIST MALİ
|116.723
|0,46
|BIST BANKA
|143.477
|0,58
|BIST SİGORTA
|287.783
|-0,31
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.112
|0,64
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.798
|0,05
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.577
|1,65
|BIST TEKNOLOJİ
|85.216
|1,93
|BIST BİLİŞİM
|20.906
|0,07
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.895
|0,29
Kaynak: AA