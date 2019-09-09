Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 111.242 1,68
BIST SINAİ 114.996 1,33
BIST GIDA, İÇECEK 123.
09.09.2019 13:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|111.242
|1,68
|BIST SINAİ
|114.996
|1,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|123.932
|0,46
|BIST TEKSTIL, DERİ
|35.091
|0,91
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.245
|1,49
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.486
|1,36
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.057
|1,88
|BIST METAL ANA
|179.685
|2,61
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.670
|0,93
|BIST MADENCİLİK
|85.449
|-0,28
|BIST HİZMETLER
|77.293
|0,64
|BIST ELEKTRİK
|3.461
|1,51
|BIST ULAŞTIRMA
|142.079
|0,34
|BIST TURİZM
|7.175
|2,33
|BIST TİCARET
|224.272
|0,43
|BIST İLETİŞİM
|32.365
|1,05
|BIST SPOR
|35.115
|4,87
|BIST İNŞAAT
|86.850
|-0,55
|BIST MALİ
|115.801
|1,94
|BIST BANKA
|142.068
|2,38
|BIST SİGORTA
|287.371
|0,45
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.912
|-0,61
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.658
|1,46
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.881
|1,42
|BIST TEKNOLOJİ
|84.097
|1,62
|BIST BİLİŞİM
|20.777
|1,82
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|35.301
|0,76
Kaynak: AA