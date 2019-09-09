09.09.2019 13:30

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 111.242 1,68 BIST SINAİ 114.996 1,33 BIST GIDA, İÇECEK 123.932 0,46 BIST TEKSTIL, DERİ 35.091 0,91 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.245 1,49 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.486 1,36 BIST TAŞ, TOPRAK 61.057 1,88 BIST METAL ANA 179.685 2,61 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.670 0,93 BIST MADENCİLİK 85.449 -0,28 BIST HİZMETLER 77.293 0,64 BIST ELEKTRİK 3.461 1,51 BIST ULAŞTIRMA 142.079 0,34 BIST TURİZM 7.175 2,33 BIST TİCARET 224.272 0,43 BIST İLETİŞİM 32.365 1,05 BIST SPOR 35.115 4,87 BIST İNŞAAT 86.850 -0,55 BIST MALİ 115.801 1,94 BIST BANKA 142.068 2,38 BIST SİGORTA 287.371 0,45 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.912 -0,61 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.658 1,46 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.881 1,42 BIST TEKNOLOJİ 84.097 1,62 BIST BİLİŞİM 20.777 1,82 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 35.301 0,76

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)