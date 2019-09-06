Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 109.161 0,17
BIST SINAİ 113.884 -0,64
BIST GIDA, İÇECEK 123.

06.09.2019 13:34
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 109.161 0,17
BIST SINAİ 113.884 -0,64
BIST GIDA, İÇECEK 123.779 -0,71
BIST TEKSTIL, DERİ 34.516 -0,52
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.434 -0,87
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.877 -1,05
BIST TAŞ, TOPRAK 59.963 -0,11
BIST METAL ANA 176.389 -0,20
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.967 -0,30
BIST MADENCİLİK 85.009 -1,05
BIST HİZMETLER 77.212 -0,13
BIST ELEKTRİK 3.428 0,24
BIST ULAŞTIRMA 142.750 -0,90
BIST TURİZM 6.993 -0,96
BIST TİCARET 224.114 1,21
BIST İLETİŞİM 32.247 -1,44
BIST SPOR 33.073 0,79
BIST İNŞAAT 87.964 -0,10
BIST MALİ 114.266 -1,22
BIST BANKA 139.845 -1,54
BIST SİGORTA 283.495 -0,43
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 44.356 -1,42
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.799 -0,77
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.509 -1,04
BIST TEKNOLOJİ 82.418 -0,26
BIST BİLİŞİM 20.472 -0,26
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 34.691 1,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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