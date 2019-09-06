Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 109.161 0,17
BIST SINAİ 113.884 -0,64
BIST GIDA, İÇECEK 123.
06.09.2019 13:34
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|109.161
|0,17
|BIST SINAİ
|113.884
|-0,64
|BIST GIDA, İÇECEK
|123.779
|-0,71
|BIST TEKSTIL, DERİ
|34.516
|-0,52
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.434
|-0,87
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.877
|-1,05
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.963
|-0,11
|BIST METAL ANA
|176.389
|-0,20
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.967
|-0,30
|BIST MADENCİLİK
|85.009
|-1,05
|BIST HİZMETLER
|77.212
|-0,13
|BIST ELEKTRİK
|3.428
|0,24
|BIST ULAŞTIRMA
|142.750
|-0,90
|BIST TURİZM
|6.993
|-0,96
|BIST TİCARET
|224.114
|1,21
|BIST İLETİŞİM
|32.247
|-1,44
|BIST SPOR
|33.073
|0,79
|BIST İNŞAAT
|87.964
|-0,10
|BIST MALİ
|114.266
|-1,22
|BIST BANKA
|139.845
|-1,54
|BIST SİGORTA
|283.495
|-0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|44.356
|-1,42
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.799
|-0,77
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|27.509
|-1,04
|BIST TEKNOLOJİ
|82.418
|-0,26
|BIST BİLİŞİM
|20.472
|-0,26
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|34.691
|1,04
Kaynak: AA