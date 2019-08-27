Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.549 0,41
BIST SINAİ 111.265 -0,63
BIST GIDA, İÇECEK 119.
27.08.2019 13:22
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|100.549
|0,41
|BIST SINAİ
|111.265
|-0,63
|BIST GIDA, İÇECEK
|119.574
|-0,94
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.939
|0,53
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.402
|0,97
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.289
|-1,27
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.743
|0,22
|BIST METAL ANA
|168.516
|-0,89
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.357
|-0,19
|BIST MADENCİLİK
|90.438
|1,67
|BIST HİZMETLER
|75.031
|-0,37
|BIST ELEKTRİK
|3.224
|0,09
|BIST ULAŞTIRMA
|142.751
|0,38
|BIST TURİZM
|6.626
|0,01
|BIST TİCARET
|221.655
|-0,32
|BIST İLETİŞİM
|29.999
|-1,77
|BIST SPOR
|29.991
|2,50
|BIST İNŞAAT
|87.298
|0,15
|BIST MALİ
|110.462
|-0,21
|BIST BANKA
|133.729
|-0,60
|BIST SİGORTA
|271.088
|-0,32
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|42.742
|0,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.565
|0,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.484
|0,70
|BIST TEKNOLOJİ
|77.276
|-0,50
|BIST BİLİŞİM
|19.446
|-0,68
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|32.332
|0,82
Kaynak: AA