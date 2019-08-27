27.08.2019 13:22

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 100.549 0,41 BIST SINAİ 111.265 -0,63 BIST GIDA, İÇECEK 119.574 -0,94 BIST TEKSTIL, DERİ 32.939 0,53 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.402 0,97 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.289 -1,27 BIST TAŞ, TOPRAK 56.743 0,22 BIST METAL ANA 168.516 -0,89 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.357 -0,19 BIST MADENCİLİK 90.438 1,67 BIST HİZMETLER 75.031 -0,37 BIST ELEKTRİK 3.224 0,09 BIST ULAŞTIRMA 142.751 0,38 BIST TURİZM 6.626 0,01 BIST TİCARET 221.655 -0,32 BIST İLETİŞİM 29.999 -1,77 BIST SPOR 29.991 2,50 BIST İNŞAAT 87.298 0,15 BIST MALİ 110.462 -0,21 BIST BANKA 133.729 -0,60 BIST SİGORTA 271.088 -0,32 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.742 0,14 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.565 0,28 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.484 0,70 BIST TEKNOLOJİ 77.276 -0,50 BIST BİLİŞİM 19.446 -0,68 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.332 0,82

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)