Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.549 0,41
BIST SINAİ 111.265 -0,63
BIST GIDA, İÇECEK 119.

27.08.2019 13:22
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 100.549 0,41
BIST SINAİ 111.265 -0,63
BIST GIDA, İÇECEK 119.574 -0,94
BIST TEKSTIL, DERİ 32.939 0,53
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.402 0,97
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.289 -1,27
BIST TAŞ, TOPRAK 56.743 0,22
BIST METAL ANA 168.516 -0,89
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.357 -0,19
BIST MADENCİLİK 90.438 1,67
BIST HİZMETLER 75.031 -0,37
BIST ELEKTRİK 3.224 0,09
BIST ULAŞTIRMA 142.751 0,38
BIST TURİZM 6.626 0,01
BIST TİCARET 221.655 -0,32
BIST İLETİŞİM 29.999 -1,77
BIST SPOR 29.991 2,50
BIST İNŞAAT 87.298 0,15
BIST MALİ 110.462 -0,21
BIST BANKA 133.729 -0,60
BIST SİGORTA 271.088 -0,32
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.742 0,14
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.565 0,28
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.484 0,70
BIST TEKNOLOJİ 77.276 -0,50
BIST BİLİŞİM 19.446 -0,68
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.332 0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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