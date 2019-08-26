Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 99.744 0,48
BIST SINAİ 111.136 -0,09
BIST GIDA, İÇECEK 119.
26.08.2019 13:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|99.744
|0,48
|BIST SINAİ
|111.136
|-0,09
|BIST GIDA, İÇECEK
|119.947
|-1,56
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.665
|1,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.038
|-0,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.069
|0,94
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.353
|0,34
|BIST METAL ANA
|168.065
|-0,42
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.012
|-1,08
|BIST MADENCİLİK
|87.206
|0,78
|BIST HİZMETLER
|75.110
|-0,65
|BIST ELEKTRİK
|3.249
|0,74
|BIST ULAŞTIRMA
|138.661
|0,16
|BIST TURİZM
|6.604
|0,01
|BIST TİCARET
|222.744
|-1,16
|BIST İLETİŞİM
|30.673
|-1,36
|BIST SPOR
|28.878
|-0,29
|BIST İNŞAAT
|87.380
|2,73
|BIST MALİ
|109.640
|-1,21
|BIST BANKA
|132.906
|-1,47
|BIST SİGORTA
|270.918
|0,28
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|42.439
|0,40
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.715
|-1,15
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.276
|0,11
|BIST TEKNOLOJİ
|76.885
|-0,37
|BIST BİLİŞİM
|19.816
|-0,45
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|32.083
|-0,61
Kaynak: AA