Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 99.744 0,48
BIST SINAİ 111.136 -0,09
BIST GIDA, İÇECEK 119.

26.08.2019 13:24
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 99.744 0,48
BIST SINAİ 111.136 -0,09
BIST GIDA, İÇECEK 119.947 -1,56
BIST TEKSTIL, DERİ 32.665 1,24
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.038 -0,20
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.069 0,94
BIST TAŞ, TOPRAK 56.353 0,34
BIST METAL ANA 168.065 -0,42
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.012 -1,08
BIST MADENCİLİK 87.206 0,78
BIST HİZMETLER 75.110 -0,65
BIST ELEKTRİK 3.249 0,74
BIST ULAŞTIRMA 138.661 0,16
BIST TURİZM 6.604 0,01
BIST TİCARET 222.744 -1,16
BIST İLETİŞİM 30.673 -1,36
BIST SPOR 28.878 -0,29
BIST İNŞAAT 87.380 2,73
BIST MALİ 109.640 -1,21
BIST BANKA 132.906 -1,47
BIST SİGORTA 270.918 0,28
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.439 0,40
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.715 -1,15
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.276 0,11
BIST TEKNOLOJİ 76.885 -0,37
BIST BİLİŞİM 19.816 -0,45
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.083 -0,61
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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