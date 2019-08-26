26.08.2019 13:24

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 99.744 0,48 BIST SINAİ 111.136 -0,09 BIST GIDA, İÇECEK 119.947 -1,56 BIST TEKSTIL, DERİ 32.665 1,24 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.038 -0,20 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.069 0,94 BIST TAŞ, TOPRAK 56.353 0,34 BIST METAL ANA 168.065 -0,42 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.012 -1,08 BIST MADENCİLİK 87.206 0,78 BIST HİZMETLER 75.110 -0,65 BIST ELEKTRİK 3.249 0,74 BIST ULAŞTIRMA 138.661 0,16 BIST TURİZM 6.604 0,01 BIST TİCARET 222.744 -1,16 BIST İLETİŞİM 30.673 -1,36 BIST SPOR 28.878 -0,29 BIST İNŞAAT 87.380 2,73 BIST MALİ 109.640 -1,21 BIST BANKA 132.906 -1,47 BIST SİGORTA 270.918 0,28 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.439 0,40 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.715 -1,15 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.276 0,11 BIST TEKNOLOJİ 76.885 -0,37 BIST BİLİŞİM 19.816 -0,45 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 32.083 -0,61

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)