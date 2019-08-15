15.08.2019 13:23

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 95.661 -0,57 BIST SINAİ 110.218 -2,28 BIST GIDA, İÇECEK 117.847 -3,73 BIST TEKSTIL, DERİ 31.716 -2,90 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.842 -1,51 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.392 -2,24 BIST TAŞ, TOPRAK 55.486 -2,02 BIST METAL ANA 168.438 -4,18 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.097 -0,59 BIST MADENCİLİK 87.495 2,04 BIST HİZMETLER 74.984 0,04 BIST ELEKTRİK 3.250 -1,62 BIST ULAŞTIRMA 138.206 -1,12 BIST TURİZM 6.639 -1,04 BIST TİCARET 224.131 1,31 BIST İLETİŞİM 30.659 -0,18 BIST SPOR 28.964 2,05 BIST İNŞAAT 82.603 -2,52 BIST MALİ 111.952 -3,51 BIST BANKA 137.505 -4,73 BIST SİGORTA 267.604 -1,23 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.753 -2,77 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.323 -1,96 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.130 -1,48 BIST TEKNOLOJİ 76.230 -0,13 BIST BİLİŞİM 20.658 0,16 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.813 -1,39

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)