Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 95.661 -0,57
BIST SINAİ 110.218 -2,28
BIST GIDA, İÇECEK 117.

15.08.2019 13:23
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 95.661 -0,57
BIST SINAİ 110.218 -2,28
BIST GIDA, İÇECEK 117.847 -3,73
BIST TEKSTIL, DERİ 31.716 -2,90
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.842 -1,51
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 109.392 -2,24
BIST TAŞ, TOPRAK 55.486 -2,02
BIST METAL ANA 168.438 -4,18
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.097 -0,59
BIST MADENCİLİK 87.495 2,04
BIST HİZMETLER 74.984 0,04
BIST ELEKTRİK 3.250 -1,62
BIST ULAŞTIRMA 138.206 -1,12
BIST TURİZM 6.639 -1,04
BIST TİCARET 224.131 1,31
BIST İLETİŞİM 30.659 -0,18
BIST SPOR 28.964 2,05
BIST İNŞAAT 82.603 -2,52
BIST MALİ 111.952 -3,51
BIST BANKA 137.505 -4,73
BIST SİGORTA 267.604 -1,23
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 43.753 -2,77
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.323 -1,96
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.130 -1,48
BIST TEKNOLOJİ 76.230 -0,13
BIST BİLİŞİM 20.658 0,16
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.813 -1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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