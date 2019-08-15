Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 95.661 -0,57
BIST SINAİ 110.218 -2,28
BIST GIDA, İÇECEK 117.
15.08.2019 13:23
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|95.661
|-0,57
|BIST SINAİ
|110.218
|-2,28
|BIST GIDA, İÇECEK
|117.847
|-3,73
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.716
|-2,90
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.842
|-1,51
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.392
|-2,24
|BIST TAŞ, TOPRAK
|55.486
|-2,02
|BIST METAL ANA
|168.438
|-4,18
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.097
|-0,59
|BIST MADENCİLİK
|87.495
|2,04
|BIST HİZMETLER
|74.984
|0,04
|BIST ELEKTRİK
|3.250
|-1,62
|BIST ULAŞTIRMA
|138.206
|-1,12
|BIST TURİZM
|6.639
|-1,04
|BIST TİCARET
|224.131
|1,31
|BIST İLETİŞİM
|30.659
|-0,18
|BIST SPOR
|28.964
|2,05
|BIST İNŞAAT
|82.603
|-2,52
|BIST MALİ
|111.952
|-3,51
|BIST BANKA
|137.505
|-4,73
|BIST SİGORTA
|267.604
|-1,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.753
|-2,77
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.323
|-1,96
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.130
|-1,48
|BIST TEKNOLOJİ
|76.230
|-0,13
|BIST BİLİŞİM
|20.658
|0,16
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|31.813
|-1,39
Kaynak: AA