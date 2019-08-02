Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 93.045 -0,08
BIST SINAİ 115.342 -1,22
BIST GIDA, İÇECEK 115.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|93.045
|-0,08
|BIST SINAİ
|115.342
|-1,22
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.709
|-1,04
|BIST TEKSTIL, DERİ
|33.310
|-0,39
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|45.126
|-0,10
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|117.133
|-1,74
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.859
|-0,64
|BIST METAL ANA
|188.020
|-1,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|139.595
|-1,21
|BIST MADENCİLİK
|76.870
|0,27
|BIST HİZMETLER
|74.829
|-0,30
|BIST ELEKTRİK
|3.286
|-0,58
|BIST ULAŞTIRMA
|139.306
|-0,13
|BIST TURİZM
|6.734
|0,06
|BIST TİCARET
|216.159
|0,13
|BIST İLETİŞİM
|31.176
|-1,28
|BIST SPOR
|28.583
|0,30
|BIST İNŞAAT
|91.192
|0,19
|BIST MALİ
|117.134
|-1,23
|BIST BANKA
|143.266
|-1,34
|BIST SİGORTA
|268.534
|-0,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|48.830
|-0,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.483
|-1,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.578
|0,08
|BIST TEKNOLOJİ
|84.244
|-1,26
|BIST BİLİŞİM
|21.586
|-1,06
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|31.703
|0,10
Kaynak: AA
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