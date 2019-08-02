Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 93.045 -0,08
BIST SINAİ 115.342 -1,22
BIST GIDA, İÇECEK 115.

2.08.2019 13:27
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 93.045 -0,08
BIST SINAİ 115.342 -1,22
BIST GIDA, İÇECEK 115.709 -1,04
BIST TEKSTIL, DERİ 33.310 -0,39
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.126 -0,10
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.133 -1,74
BIST TAŞ, TOPRAK 59.859 -0,64
BIST METAL ANA 188.020 -1,17
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 139.595 -1,21
BIST MADENCİLİK 76.870 0,27
BIST HİZMETLER 74.829 -0,30
BIST ELEKTRİK 3.286 -0,58
BIST ULAŞTIRMA 139.306 -0,13
BIST TURİZM 6.734 0,06
BIST TİCARET 216.159 0,13
BIST İLETİŞİM 31.176 -1,28
BIST SPOR 28.583 0,30
BIST İNŞAAT 91.192 0,19
BIST MALİ 117.134 -1,23
BIST BANKA 143.266 -1,34
BIST SİGORTA 268.534 -0,04
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.830 -0,14
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.483 -1,36
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.578 0,08
BIST TEKNOLOJİ 84.244 -1,26
BIST BİLİŞİM 21.586 -1,06
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.703 0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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