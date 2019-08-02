Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 93.045 -0,08 BIST SINAİ 115.342 -1,22 BIST GIDA, İÇECEK 115.709 -1,04 BIST TEKSTIL, DERİ 33.310 -0,39 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.126 -0,10 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 117.133 -1,74 BIST TAŞ, TOPRAK 59.859 -0,64 BIST METAL ANA 188.020 -1,17 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 139.595 -1,21 BIST MADENCİLİK 76.870 0,27 BIST HİZMETLER 74.829 -0,30 BIST ELEKTRİK 3.286 -0,58 BIST ULAŞTIRMA 139.306 -0,13 BIST TURİZM 6.734 0,06 BIST TİCARET 216.159 0,13 BIST İLETİŞİM 31.176 -1,28 BIST SPOR 28.583 0,30 BIST İNŞAAT 91.192 0,19 BIST MALİ 117.134 -1,23 BIST BANKA 143.266 -1,34 BIST SİGORTA 268.534 -0,04 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 48.830 -0,14 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 89.483 -1,36 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.578 0,08 BIST TEKNOLOJİ 84.244 -1,26 BIST BİLİŞİM 21.586 -1,06 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.703 0,10

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)