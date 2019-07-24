Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 90.881 0,00
BIST SINAİ 116.163 0,30
BIST GIDA, İÇECEK 114.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 90.881 0,00
BIST SINAİ 116.163 0,30
BIST GIDA, İÇECEK 114.328 0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 32.991 1,01
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.235 -0,05
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 114.038 0,30
BIST TAŞ, TOPRAK 60.711 -0,23
BIST METAL ANA 197.845 0,89
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 146.525 0,00
BIST MADENCİLİK 73.803 -0,61
BIST HİZMETLER 75.613 -0,27
BIST ELEKTRİK 3.334 -0,33
BIST ULAŞTIRMA 142.475 -1,69
BIST TURİZM 6.792 0,36
BIST TİCARET 213.217 0,40
BIST İLETİŞİM 32.815 -0,40
BIST SPOR 28.256 -0,28
BIST İNŞAAT 88.996 0,67
BIST MALİ 119.451 -0,87
BIST BANKA 146.664 -1,39
BIST SİGORTA 271.621 -0,99
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 51.440 3,86
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.694 -0,24
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 27.119 0,16
BIST TEKNOLOJİ 79.943 -0,91
BIST BİLİŞİM 21.182 -0,85
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.195 -0,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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