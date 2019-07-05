Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 89.207 0,74
BIST SINAİ 111.485 -0,14
BIST GIDA, İÇECEK 111.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 89.207 0,74
BIST SINAİ 111.485 -0,14
BIST GIDA, İÇECEK 111.519 0,66
BIST TEKSTIL, DERİ 31.068 -0,37
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.156 0,69
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.458 0,25
BIST TAŞ, TOPRAK 61.322 0,24
BIST METAL ANA 195.413 -0,92
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.049 -0,53
BIST MADENCİLİK 69.739 -0,22
BIST HİZMETLER 73.679 -0,30
BIST ELEKTRİK 3.233 -0,27
BIST ULAŞTIRMA 147.860 0,10
BIST TURİZM 6.702 0,53
BIST TİCARET 198.697 -0,95
BIST İLETİŞİM 32.216 -0,48
BIST SPOR 28.333 0,17
BIST İNŞAAT 88.341 2,66
BIST MALİ 118.616 1,54
BIST BANKA 147.726 2,63
BIST SİGORTA 266.103 0,19
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 53.885 -1,07
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.304 0,12
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.505 -0,12
BIST TEKNOLOJİ 79.815 0,15
BIST BİLİŞİM 20.610 0,45
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.764 1,39
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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