Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.316 0,08
BIST SINAİ 111.630 -0,55
BIST GIDA, İÇECEK 111.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.316 0,08
BIST SINAİ 111.630 -0,55
BIST GIDA, İÇECEK 111.413 -1,06
BIST TEKSTIL, DERİ 31.007 -1,13
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.076 0,42
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.940 -0,18
BIST TAŞ, TOPRAK 61.459 1,10
BIST METAL ANA 196.288 -0,72
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.047 -1,04
BIST MADENCİLİK 70.577 -0,76
BIST HİZMETLER 73.687 0,33
BIST ELEKTRİK 3.237 0,45
BIST ULAŞTIRMA 146.646 0,83
BIST TURİZM 6.709 0,16
BIST TİCARET 199.807 0,58
BIST İLETİŞİM 32.297 0,02
BIST SPOR 28.448 -1,20
BIST İNŞAAT 86.728 -0,52
BIST MALİ 116.130 -0,43
BIST BANKA 142.668 -0,24
BIST SİGORTA 264.362 -0,63
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.140 -2,62
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 88.054 -0,77
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.422 -0,06
BIST TEKNOLOJİ 79.937 -0,62
BIST BİLİŞİM 20.778 0,01
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.719 -0,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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