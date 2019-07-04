Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.316 0,08
BIST SINAİ 111.630 -0,55
BIST GIDA, İÇECEK 111.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|88.316
|0,08
|BIST SINAİ
|111.630
|-0,55
|BIST GIDA, İÇECEK
|111.413
|-1,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.007
|-1,13
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.076
|0,42
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.940
|-0,18
|BIST TAŞ, TOPRAK
|61.459
|1,10
|BIST METAL ANA
|196.288
|-0,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.047
|-1,04
|BIST MADENCİLİK
|70.577
|-0,76
|BIST HİZMETLER
|73.687
|0,33
|BIST ELEKTRİK
|3.237
|0,45
|BIST ULAŞTIRMA
|146.646
|0,83
|BIST TURİZM
|6.709
|0,16
|BIST TİCARET
|199.807
|0,58
|BIST İLETİŞİM
|32.297
|0,02
|BIST SPOR
|28.448
|-1,20
|BIST İNŞAAT
|86.728
|-0,52
|BIST MALİ
|116.130
|-0,43
|BIST BANKA
|142.668
|-0,24
|BIST SİGORTA
|264.362
|-0,63
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|55.140
|-2,62
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|88.054
|-0,77
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.422
|-0,06
|BIST TEKNOLOJİ
|79.937
|-0,62
|BIST BİLİŞİM
|20.778
|0,01
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.719
|-0,04
Kaynak: AA
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