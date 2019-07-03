Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.217 0,49
BIST SINAİ 112.696 -0,36
BIST GIDA, İÇECEK 112.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|88.217
|0,49
|BIST SINAİ
|112.696
|-0,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|112.864
|-1,30
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.653
|-0,33
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.061
|-0,64
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.556
|-0,38
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.778
|0,30
|BIST METAL ANA
|198.467
|-0,91
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|145.267
|1,01
|BIST MADENCİLİK
|71.668
|-0,90
|BIST HİZMETLER
|73.847
|0,13
|BIST ELEKTRİK
|3.246
|0,11
|BIST ULAŞTIRMA
|146.921
|0,02
|BIST TURİZM
|6.696
|1,61
|BIST TİCARET
|198.591
|-0,18
|BIST İLETİŞİM
|32.609
|0,94
|BIST SPOR
|28.981
|-1,68
|BIST İNŞAAT
|87.577
|-0,77
|BIST MALİ
|117.006
|-0,64
|BIST BANKA
|143.533
|-0,67
|BIST SİGORTA
|266.055
|-0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|57.178
|-2,25
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.005
|-0,66
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.451
|-0,25
|BIST TEKNOLOJİ
|81.570
|-0,73
|BIST BİLİŞİM
|20.996
|-0,36
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.687
|-1,26
Kaynak: AA
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