Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 87.910 0,77
BIST SINAİ 113.011 -0,08
BIST GIDA, İÇECEK 113.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|87.910
|0,77
|BIST SINAİ
|113.011
|-0,08
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.219
|1,37
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.876
|0,23
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.160
|0,83
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|105.958
|-0,75
|BIST TAŞ, TOPRAK
|60.512
|0,42
|BIST METAL ANA
|200.626
|-0,53
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.160
|0,43
|BIST MADENCİLİK
|73.675
|-0,04
|BIST HİZMETLER
|73.593
|0,91
|BIST ELEKTRİK
|3.250
|1,47
|BIST ULAŞTIRMA
|146.509
|1,65
|BIST TURİZM
|6.637
|1,39
|BIST TİCARET
|197.603
|1,59
|BIST İLETİŞİM
|32.546
|-0,83
|BIST SPOR
|28.918
|0,81
|BIST İNŞAAT
|86.588
|2,41
|BIST MALİ
|118.021
|0,64
|BIST BANKA
|145.260
|0,79
|BIST SİGORTA
|267.439
|-0,22
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|57.717
|0,73
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|89.557
|0,56
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.251
|-0,01
|BIST TEKNOLOJİ
|81.656
|-0,28
|BIST BİLİŞİM
|21.018
|1,43
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.106
|0,85
Kaynak: AA
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