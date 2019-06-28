Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 85.329 0,16
BIST SINAİ 111.041 -0,51
BIST GIDA, İÇECEK 110.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|85.329
|0,16
|BIST SINAİ
|111.041
|-0,51
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.566
|-0,70
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.662
|0,21
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.230
|0,06
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|103.700
|-0,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.063
|-0,21
|BIST METAL ANA
|195.635
|-1,01
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|142.887
|-0,46
|BIST MADENCİLİK
|73.857
|-1,03
|BIST HİZMETLER
|69.808
|0,70
|BIST ELEKTRİK
|3.070
|1,83
|BIST ULAŞTIRMA
|141.516
|1,80
|BIST TURİZM
|6.465
|0,87
|BIST TİCARET
|184.714
|1,14
|BIST İLETİŞİM
|30.842
|-0,51
|BIST SPOR
|27.735
|0,18
|BIST İNŞAAT
|83.308
|0,30
|BIST MALİ
|111.437
|0,38
|BIST BANKA
|133.972
|0,70
|BIST SİGORTA
|267.448
|-0,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|56.398
|2,46
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.031
|-0,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.544
|0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|78.699
|-0,23
|BIST BİLİŞİM
|20.379
|-0,62
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.427
|0,76
Kaynak: AA
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