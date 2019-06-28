Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 85.329 0,16 BIST SINAİ 111.041 -0,51 BIST GIDA, İÇECEK 110.566 -0,70 BIST TEKSTIL, DERİ 31.662 0,21 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.230 0,06 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.700 -0,11 BIST TAŞ, TOPRAK 59.063 -0,21 BIST METAL ANA 195.635 -1,01 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.887 -0,46 BIST MADENCİLİK 73.857 -1,03 BIST HİZMETLER 69.808 0,70 BIST ELEKTRİK 3.070 1,83 BIST ULAŞTIRMA 141.516 1,80 BIST TURİZM 6.465 0,87 BIST TİCARET 184.714 1,14 BIST İLETİŞİM 30.842 -0,51 BIST SPOR 27.735 0,18 BIST İNŞAAT 83.308 0,30 BIST MALİ 111.437 0,38 BIST BANKA 133.972 0,70 BIST SİGORTA 267.448 -0,23 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 56.398 2,46 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.031 -0,12 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.544 0,41 BIST TEKNOLOJİ 78.699 -0,23 BIST BİLİŞİM 20.379 -0,62 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.427 0,76

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)