Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 86.074 0,26 BIST SINAİ 110.843 0,65 BIST GIDA, İÇECEK 110.020 0,79 BIST TEKSTIL, DERİ 31.352 -0,27 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.099 0,53 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.735 0,64 BIST TAŞ, TOPRAK 59.358 0,67 BIST METAL ANA 193.749 0,05 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 142.940 1,56 BIST MADENCİLİK 74.895 0,22 BIST HİZMETLER 68.921 -0,38 BIST ELEKTRİK 2.960 -0,04 BIST ULAŞTIRMA 138.825 -0,33 BIST TURİZM 6.467 -0,41 BIST TİCARET 181.388 0,01 BIST İLETİŞİM 30.878 -1,20 BIST SPOR 26.937 -0,33 BIST İNŞAAT 81.331 0,58 BIST MALİ 111.081 -0,05 BIST BANKA 133.032 -0,52 BIST SİGORTA 267.141 -0,82 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 60.604 -4,43 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.126 0,74 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.578 0,30 BIST TEKNOLOJİ 78.789 -0,08 BIST BİLİŞİM 20.440 0,91 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.406 0,03

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)