Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 83.563 -0,10
BIST SINAİ 109.801 -0,07
BIST GIDA, İÇECEK 107.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 83.563 -0,10
BIST SINAİ 109.801 -0,07
BIST GIDA, İÇECEK 107.438 -2,18
BIST TEKSTIL, DERİ 31.188 0,12
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.190 -0,30
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 104.704 0,36
BIST TAŞ, TOPRAK 58.252 0,27
BIST METAL ANA 191.828 0,16
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 139.510 -0,12
BIST MADENCİLİK 72.822 1,31
BIST HİZMETLER 68.550 -0,73
BIST ELEKTRİK 2.985 -0,05
BIST ULAŞTIRMA 139.754 -0,83
BIST TURİZM 6.456 -0,01
BIST TİCARET 182.123 -0,57
BIST İLETİŞİM 30.068 -1,31
BIST SPOR 26.893 0,97
BIST İNŞAAT 80.077 0,01
BIST MALİ 108.095 -0,59
BIST BANKA 127.755 -0,80
BIST SİGORTA 268.145 -0,91
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 66.871 -2,64
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.848 -0,37
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.518 0,17
BIST TEKNOLOJİ 78.735 0,64
BIST BİLİŞİM 19.866 -0,54
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.176 0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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