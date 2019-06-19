Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 82.979 -0,56
BIST SINAİ 110.193 -0,45
BIST GIDA, İÇECEK 108.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|82.979
|-0,56
|BIST SINAİ
|110.193
|-0,45
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.400
|-0,42
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.720
|-0,98
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|41.999
|0,18
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|106.815
|-0,81
|BIST TAŞ, TOPRAK
|57.859
|-0,46
|BIST METAL ANA
|189.770
|-0,64
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|138.899
|0,62
|BIST MADENCİLİK
|72.558
|-0,92
|BIST HİZMETLER
|69.146
|-1,17
|BIST ELEKTRİK
|3.016
|-0,08
|BIST ULAŞTIRMA
|140.808
|-1,68
|BIST TURİZM
|6.492
|0,15
|BIST TİCARET
|184.824
|-0,90
|BIST İLETİŞİM
|30.220
|-1,89
|BIST SPOR
|26.405
|-0,57
|BIST İNŞAAT
|80.452
|0,35
|BIST MALİ
|107.360
|0,01
|BIST BANKA
|125.179
|0,26
|BIST SİGORTA
|269.381
|-0,85
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|70.002
|-1,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.860
|-0,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.401
|-0,10
|BIST TEKNOLOJİ
|77.837
|-1,69
|BIST BİLİŞİM
|19.762
|1,50
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|25.953
|0,32
Kaynak: AA
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