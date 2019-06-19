Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 82.979 -0,56
BIST SINAİ 110.193 -0,45
BIST GIDA, İÇECEK 108.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 82.979 -0,56
BIST SINAİ 110.193 -0,45
BIST GIDA, İÇECEK 108.400 -0,42
BIST TEKSTIL, DERİ 30.720 -0,98
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.999 0,18
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.815 -0,81
BIST TAŞ, TOPRAK 57.859 -0,46
BIST METAL ANA 189.770 -0,64
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.899 0,62
BIST MADENCİLİK 72.558 -0,92
BIST HİZMETLER 69.146 -1,17
BIST ELEKTRİK 3.016 -0,08
BIST ULAŞTIRMA 140.808 -1,68
BIST TURİZM 6.492 0,15
BIST TİCARET 184.824 -0,90
BIST İLETİŞİM 30.220 -1,89
BIST SPOR 26.405 -0,57
BIST İNŞAAT 80.452 0,35
BIST MALİ 107.360 0,01
BIST BANKA 125.179 0,26
BIST SİGORTA 269.381 -0,85
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 70.002 -1,51
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.860 -0,26
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.401 -0,10
BIST TEKNOLOJİ 77.837 -1,69
BIST BİLİŞİM 19.762 1,50
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.953 0,32
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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