Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 82.616 0,49
BIST SINAİ 107.592 -0,37
BIST GIDA, İÇECEK 104.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 82.616 0,49
BIST SINAİ 107.592 -0,37
BIST GIDA, İÇECEK 104.860 -0,26
BIST TEKSTIL, DERİ 30.264 -0,16
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.608 -1,83
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 105.695 -0,40
BIST TAŞ, TOPRAK 56.764 -0,04
BIST METAL ANA 188.224 -0,92
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 129.368 0,08
BIST MADENCİLİK 72.256 0,48
BIST HİZMETLER 67.408 0,43
BIST ELEKTRİK 2.967 -0,05
BIST ULAŞTIRMA 136.558 0,40
BIST TURİZM 6.558 0,00
BIST TİCARET 180.786 1,09
BIST İLETİŞİM 29.372 0,00
BIST SPOR 26.219 -0,80
BIST İNŞAAT 78.508 -0,77
BIST MALİ 102.102 -0,14
BIST BANKA 118.279 -0,30
BIST SİGORTA 265.529 -0,79
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 75.929 -2,73
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 82.576 0,26
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 24.952 -0,58
BIST TEKNOLOJİ 76.829 -0,12
BIST BİLİŞİM 18.690 -0,52
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.707 0,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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