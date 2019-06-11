Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 84.035 0,82
BIST SINAİ 110.972 -0,07
BIST GIDA, İÇECEK 108.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 84.035 0,82
BIST SINAİ 110.972 -0,07
BIST GIDA, İÇECEK 108.221 -0,02
BIST TEKSTIL, DERİ 31.221 -0,66
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.029 0,65
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 110.664 -0,18
BIST TAŞ, TOPRAK 58.182 0,08
BIST METAL ANA 195.099 0,16
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 130.874 0,08
BIST MADENCİLİK 70.873 -1,13
BIST HİZMETLER 69.168 -0,79
BIST ELEKTRİK 3.063 -0,19
BIST ULAŞTIRMA 139.684 -1,00
BIST TURİZM 6.391 0,02
BIST TİCARET 185.094 -0,02
BIST İLETİŞİM 30.159 -1,71
BIST SPOR 27.242 0,29
BIST İNŞAAT 80.670 -1,36
BIST MALİ 106.466 -0,19
BIST BANKA 124.520 -0,30
BIST SİGORTA 269.532 0,03
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 81.213 -0,09
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.126 -0,24
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.801 0,97
BIST TEKNOLOJİ 79.816 -1,64
BIST BİLİŞİM 19.142 -0,17
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.903 1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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