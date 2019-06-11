Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 84.035 0,82
BIST SINAİ 110.972 -0,07
BIST GIDA, İÇECEK 108.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|84.035
|0,82
|BIST SINAİ
|110.972
|-0,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.221
|-0,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.221
|-0,66
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.029
|0,65
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|110.664
|-0,18
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.182
|0,08
|BIST METAL ANA
|195.099
|0,16
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|130.874
|0,08
|BIST MADENCİLİK
|70.873
|-1,13
|BIST HİZMETLER
|69.168
|-0,79
|BIST ELEKTRİK
|3.063
|-0,19
|BIST ULAŞTIRMA
|139.684
|-1,00
|BIST TURİZM
|6.391
|0,02
|BIST TİCARET
|185.094
|-0,02
|BIST İLETİŞİM
|30.159
|-1,71
|BIST SPOR
|27.242
|0,29
|BIST İNŞAAT
|80.670
|-1,36
|BIST MALİ
|106.466
|-0,19
|BIST BANKA
|124.520
|-0,30
|BIST SİGORTA
|269.532
|0,03
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|81.213
|-0,09
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|85.126
|-0,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.801
|0,97
|BIST TEKNOLOJİ
|79.816
|-1,64
|BIST BİLİŞİM
|19.142
|-0,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.903
|1,05
Kaynak: AA