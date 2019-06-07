Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:



Endeks Son Kapanış Günlük Değişim (%) BIST KOBI SANAYI 81997,19 0,38 BIST SINAI 108636 0,81 BIST GIDA ICECEK 105875,5 0,91 BIST TEKSTIL DERI 30340,09 0,91 BIST ORMAN KAGIT BASIM 41840,94 1,89 BIST KIMYA PETROL PLASTIK 109520,3 -0,35 BIST TAS TOPRAK 57126,73 1,41 BIST METAL ANA 188018,8 1,42 BIST METAL ESYA MAKINA 127601,3 1,47 BIST MADENCILIK 70569,72 2,93 BIST HIZMETLER 68413,84 1,24 BIST ELEKTRIK 3017,46 0,26 BIST ULASTIRMA 137957,2 3,77 BIST TURIZM 6284,54 1,28 BIST ILETISIM 30111,11 2,8 BIST SPOR 26569,6 0,87 BIST INSAAT 80775 -0,3 BIST MALI 103571,9 2,29 BIST BANKA 120095,8 2,85 BIST SIGORTA 269216,8 0,36 BIST FIN KIR FAKTORING 83469,63 -0,8 BIST HOLDING VE YATIRIM 83680,64 1,87 BIST GAYRIMENKUL YO 24974,27 0,81 BIST TEKNOLOJI 78479,82 1,55 BIST BILISIM 18592,92 1,78 BIST MENKUL KIYM YO 24532,38 1,12

Kaynak: AA

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)