Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Endeks
|Son Kapanış
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBI SANAYI
|81997,19
|0,38
|BIST SINAI
|108636
|0,81
|BIST GIDA ICECEK
|105875,5
|0,91
|BIST TEKSTIL DERI
|30340,09
|0,91
|BIST ORMAN KAGIT BASIM
|41840,94
|1,89
|BIST KIMYA PETROL PLASTIK
|109520,3
|-0,35
|BIST TAS TOPRAK
|57126,73
|1,41
|BIST METAL ANA
|188018,8
|1,42
|BIST METAL ESYA MAKINA
|127601,3
|1,47
|BIST MADENCILIK
|70569,72
|2,93
|BIST HIZMETLER
|68413,84
|1,24
|BIST ELEKTRIK
|3017,46
|0,26
|BIST ULASTIRMA
|137957,2
|3,77
|BIST TURIZM
|6284,54
|1,28
|BIST ILETISIM
|30111,11
|2,8
|BIST SPOR
|26569,6
|0,87
|BIST INSAAT
|80775
|-0,3
|BIST MALI
|103571,9
|2,29
|BIST BANKA
|120095,8
|2,85
|BIST SIGORTA
|269216,8
|0,36
|BIST FIN KIR FAKTORING
|83469,63
|-0,8
|BIST HOLDING VE YATIRIM
|83680,64
|1,87
|BIST GAYRIMENKUL YO
|24974,27
|0,81
|BIST TEKNOLOJI
|78479,82
|1,55
|BIST BILISIM
|18592,92
|1,78
|BIST MENKUL KIYM YO
|24532,38
|1,12
Kaynak: AA
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