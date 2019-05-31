Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 79.921 -0,08
BIST SINAİ 107.007 -0,36
BIST GIDA, İÇECEK 102.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|79.921
|-0,08
|BIST SINAİ
|107.007
|-0,36
|BIST GIDA, İÇECEK
|102.842
|-2,86
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.562
|0,68
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|40.597
|-0,47
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|109.298
|1,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|56.063
|-1,21
|BIST METAL ANA
|185.179
|-0,82
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|125.664
|-0,58
|BIST MADENCİLİK
|66.521
|-0,59
|BIST HİZMETLER
|66.021
|-1,17
|BIST ELEKTRİK
|2.934
|0,25
|BIST ULAŞTIRMA
|131.494
|-0,47
|BIST TURİZM
|6.204
|0,87
|BIST TİCARET
|179.917
|-1,76
|BIST İLETİŞİM
|28.013
|-1,50
|BIST SPOR
|26.552
|-2,51
|BIST İNŞAAT
|80.313
|0,00
|BIST MALİ
|100.895
|-0,39
|BIST BANKA
|116.955
|-0,51
|BIST SİGORTA
|267.439
|-0,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|82.591
|-2,50
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|81.269
|-0,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|24.667
|-0,37
|BIST TEKNOLOJİ
|76.517
|-0,03
|BIST BİLİŞİM
|18.053
|1,08
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.976
|0,35
Kaynak: AA