Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 75.887 -0,39
BIST SINAİ 103.306 0,99
BIST GIDA, İÇECEK 99.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|75.887
|-0,39
|BIST SINAİ
|103.306
|0,99
|BIST GIDA, İÇECEK
|99.168
|1,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.270
|0,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|39.874
|2,06
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|104.219
|1,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|55.504
|1,48
|BIST METAL ANA
|184.205
|0,63
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|118.613
|1,45
|BIST MADENCİLİK
|63.403
|-0,14
|BIST HİZMETLER
|63.276
|0,27
|BIST ELEKTRİK
|2.811
|0,87
|BIST ULAŞTIRMA
|125.940
|1,73
|BIST TURİZM
|6.032
|0,31
|BIST TİCARET
|169.383
|-0,71
|BIST İLETİŞİM
|27.596
|0,03
|BIST SPOR
|25.602
|0,78
|BIST İNŞAAT
|77.640
|1,43
|BIST MALİ
|96.468
|2,11
|BIST BANKA
|112.123
|2,69
|BIST SİGORTA
|264.315
|-0,31
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|83.176
|4,04
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|76.815
|1,63
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|24.156
|0,69
|BIST TEKNOLOJİ
|72.523
|1,56
|BIST BİLİŞİM
|16.970
|0,29
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.096
|0,56
Kaynak: AA