Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 524.273.315
Türk Hava Yolları 435.771.

Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 524.273.315
Türk Hava Yolları 435.771.753
Sasa Polyester 260.799.147
Halkbank 164.084.719
Koza Madencilik 141.253.867
Yapı ve Kredi Bank. 124.276.050
İş Bankası (C) 113.602.023
ASELSAN 107.607.526
Akbank 99.820.820
Kardemir (D) 83.378.223
Vakıflar Bankası 70.823.826
Petkim 58.972.623
Vestel 56.699.274
İpek Doğal Enerji 43.753.631
Koza Altın 41.584.034
Ereğli Demir Çelik 37.419.567
Türk Telekom 36.567.665
Bim Mağazalar 30.609.852
Tüpraş 29.795.973
Sabancı Holding 26.031.098
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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