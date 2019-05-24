Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Garanti Bankası 524.273.315
Türk Hava Yolları 435.771.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|524.273.315
|Türk Hava Yolları
|435.771.753
|Sasa Polyester
|260.799.147
|Halkbank
|164.084.719
|Koza Madencilik
|141.253.867
|Yapı ve Kredi Bank.
|124.276.050
|İş Bankası (C)
|113.602.023
|ASELSAN
|107.607.526
|Akbank
|99.820.820
|Kardemir (D)
|83.378.223
|Vakıflar Bankası
|70.823.826
|Petkim
|58.972.623
|Vestel
|56.699.274
|İpek Doğal Enerji
|43.753.631
|Koza Altın
|41.584.034
|Ereğli Demir Çelik
|37.419.567
|Türk Telekom
|36.567.665
|Bim Mağazalar
|30.609.852
|Tüpraş
|29.795.973
|Sabancı Holding
|26.031.098
Kaynak: AA