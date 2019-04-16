Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 77.429 -0,19
BIST SINAİ 116.234 1,72
BIST GIDA, İÇECEK 110.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|77.429
|-0,19
|BIST SINAİ
|116.234
|1,72
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.145
|1,47
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.878
|1,38
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.661
|1,31
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|112.761
|3,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|64.185
|1,01
|BIST METAL ANA
|228.242
|0,96
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|132.774
|0,71
|BIST MADENCİLİK
|60.041
|1,80
|BIST HİZMETLER
|70.329
|1,51
|BIST ELEKTRİK
|3.195
|1,99
|BIST ULAŞTIRMA
|146.851
|2,79
|BIST TURİZM
|7.192
|0,70
|BIST TİCARET
|185.918
|1,08
|BIST İLETİŞİM
|30.689
|1,21
|BIST SPOR
|26.100
|1,53
|BIST İNŞAAT
|78.154
|0,86
|BIST MALİ
|109.995
|2,27
|BIST BANKA
|129.941
|2,81
|BIST SİGORTA
|282.231
|0,97
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|121.841
|0,66
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|84.476
|1,60
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.345
|2,05
|BIST TEKNOLOJİ
|89.725
|1,83
|BIST BİLİŞİM
|20.163
|1,92
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|23.512
|0,32
Kaynak: AA