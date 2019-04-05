Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 78.045 -0,47
BIST SINAİ 116.946 -0,23
BIST GIDA, İÇECEK 108.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|78.045
|-0,47
|BIST SINAİ
|116.946
|-0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|108.315
|0,01
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.246
|-1,38
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.509
|-0,53
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|114.653
|0,58
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.900
|-0,47
|BIST METAL ANA
|230.507
|-1,23
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|132.683
|-0,38
|BIST MADENCİLİK
|60.326
|0,27
|BIST HİZMETLER
|70.369
|-1,25
|BIST ELEKTRİK
|3.134
|-0,70
|BIST ULAŞTIRMA
|145.340
|-0,56
|BIST TURİZM
|7.195
|0,80
|BIST TİCARET
|188.225
|-1,89
|BIST İLETİŞİM
|30.763
|-1,29
|BIST SPOR
|26.977
|1,25
|BIST İNŞAAT
|74.694
|-0,82
|BIST MALİ
|111.177
|-0,24
|BIST BANKA
|130.938
|-0,58
|BIST SİGORTA
|279.671
|-0,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|118.853
|0,30
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|86.277
|0,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.089
|-0,30
|BIST TEKNOLOJİ
|89.635
|-1,66
|BIST BİLİŞİM
|20.737
|-1,61
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.086
|-0,98
Kaynak: AA