Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 72.629 0,38
BIST SINAİ 111.360 -1,83
BIST GIDA, İÇECEK 101.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|72.629
|0,38
|BIST SINAİ
|111.360
|-1,83
|BIST GIDA, İÇECEK
|101.770
|0,87
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.672
|0,76
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.134
|-0,78
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.759
|-7,56
|BIST TAŞ, TOPRAK
|63.674
|0,56
|BIST METAL ANA
|223.977
|2,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|122.297
|0,29
|BIST MADENCİLİK
|58.206
|-0,44
|BIST HİZMETLER
|66.273
|0,55
|BIST ELEKTRİK
|3.040
|-1,23
|BIST ULAŞTIRMA
|129.296
|-0,95
|BIST TURİZM
|6.802
|1,14
|BIST TİCARET
|180.914
|1,70
|BIST İLETİŞİM
|29.041
|0,65
|BIST SPOR
|23.516
|-0,28
|BIST İNŞAAT
|73.604
|-0,31
|BIST MALİ
|104.903
|2,35
|BIST BANKA
|121.600
|3,46
|BIST SİGORTA
|270.589
|-2,13
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|113.396
|-0,76
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|82.427
|1,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.882
|0,69
|BIST TEKNOLOJİ
|86.543
|1,41
|BIST BİLİŞİM
|20.209
|1,46
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|24.056
|0,98
Kaynak: AA