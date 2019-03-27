Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 73.557 -0,77
BIST SINAİ 116.511 -1,70
BIST GIDA, İÇECEK 105.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 73.557 -0,77
BIST SINAİ 116.511 -1,70
BIST GIDA, İÇECEK 105.337 -1,00
BIST TEKSTIL, DERİ 29.722 -1,28
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.804 -1,49
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.944 -3,17
BIST TAŞ, TOPRAK 64.827 -1,30
BIST METAL ANA 224.398 -0,66
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.631 -0,78
BIST MADENCİLİK 59.209 -1,64
BIST HİZMETLER 68.553 -1,62
BIST ELEKTRİK 3.200 -0,49
BIST ULAŞTIRMA 136.285 -1,25
BIST TURİZM 7.015 0,42
BIST TİCARET 185.524 -1,14
BIST İLETİŞİM 29.888 -3,01
BIST SPOR 24.691 -0,42
BIST İNŞAAT 75.885 -1,62
BIST MALİ 107.539 -1,65
BIST BANKA 124.782 -1,91
BIST SİGORTA 274.354 -1,18
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 114.519 -0,13
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 84.651 -1,50
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.239 -0,32
BIST TEKNOLOJİ 89.645 -2,62
BIST BİLİŞİM 20.898 -0,67
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 24.455 -1,56
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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