Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.392 -0,92
BIST SINAİ 120.804 -0,08
BIST GIDA, İÇECEK 113.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.392 -0,92
BIST SINAİ 120.804 -0,08
BIST GIDA, İÇECEK 113.096 -0,34
BIST TEKSTIL, DERİ 31.695 -0,08
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.487 0,28
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 123.760 0,29
BIST TAŞ, TOPRAK 68.400 0,18
BIST METAL ANA 222.537 -0,07
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.884 -0,81
BIST MADENCİLİK 60.729 -0,08
BIST HİZMETLER 73.457 0,01
BIST ELEKTRİK 3.413 -0,73
BIST ULAŞTIRMA 133.306 -1,30
BIST TURİZM 6.993 -1,93
BIST TİCARET 198.042 0,43
BIST İLETİŞİM 34.631 0,32
BIST SPOR 26.622 0,42
BIST İNŞAAT 78.119 0,08
BIST MALİ 116.004 0,57
BIST BANKA 136.345 1,46
BIST SİGORTA 278.523 -0,45
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 134.069 0,60
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.767 -0,63
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.790 0,12
BIST TEKNOLOJİ 95.995 -1,46
BIST BİLİŞİM 22.364 2,00
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.145 0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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