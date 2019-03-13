Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.392 -0,92
BIST SINAİ 120.804 -0,08
BIST GIDA, İÇECEK 113.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.392
|-0,92
|BIST SINAİ
|120.804
|-0,08
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.096
|-0,34
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.695
|-0,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.487
|0,28
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|123.760
|0,29
|BIST TAŞ, TOPRAK
|68.400
|0,18
|BIST METAL ANA
|222.537
|-0,07
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|136.884
|-0,81
|BIST MADENCİLİK
|60.729
|-0,08
|BIST HİZMETLER
|73.457
|0,01
|BIST ELEKTRİK
|3.413
|-0,73
|BIST ULAŞTIRMA
|133.306
|-1,30
|BIST TURİZM
|6.993
|-1,93
|BIST TİCARET
|198.042
|0,43
|BIST İLETİŞİM
|34.631
|0,32
|BIST SPOR
|26.622
|0,42
|BIST İNŞAAT
|78.119
|0,08
|BIST MALİ
|116.004
|0,57
|BIST BANKA
|136.345
|1,46
|BIST SİGORTA
|278.523
|-0,45
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|134.069
|0,60
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.767
|-0,63
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.790
|0,12
|BIST TEKNOLOJİ
|95.995
|-1,46
|BIST BİLİŞİM
|22.364
|2,00
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.145
|0,50
Kaynak: AA