Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.424 -0,85
BIST SINAİ 123.133 -0,10
BIST GIDA, İÇECEK 112.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.424 -0,85
BIST SINAİ 123.133 -0,10
BIST GIDA, İÇECEK 112.860 -0,31
BIST TEKSTIL, DERİ 32.911 0,83
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.297 -1,29
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.968 -0,05
BIST TAŞ, TOPRAK 70.038 0,86
BIST METAL ANA 228.255 -1,79
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.835 1,23
BIST MADENCİLİK 67.740 3,00
BIST HİZMETLER 75.473 -0,14
BIST ELEKTRİK 3.543 0,17
BIST ULAŞTIRMA 143.991 -0,23
BIST TURİZM 7.199 0,75
BIST TİCARET 204.257 0,86
BIST İLETİŞİM 34.213 -1,44
BIST SPOR 28.643 -0,20
BIST İNŞAAT 78.091 -0,25
BIST MALİ 117.822 -0,61
BIST BANKA 137.000 -0,77
BIST SİGORTA 283.266 0,79
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 126.254 0,66
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.319 -0,39
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.350 -1,01
BIST TEKNOLOJİ 101.333 -0,32
BIST BİLİŞİM 21.954 1,77
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.137 -0,60
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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