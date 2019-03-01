Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.424 -0,85 BIST SINAİ 123.133 -0,10 BIST GIDA, İÇECEK 112.860 -0,31 BIST TEKSTIL, DERİ 32.911 0,83 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 48.297 -1,29 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.968 -0,05 BIST TAŞ, TOPRAK 70.038 0,86 BIST METAL ANA 228.255 -1,79 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.835 1,23 BIST MADENCİLİK 67.740 3,00 BIST HİZMETLER 75.473 -0,14 BIST ELEKTRİK 3.543 0,17 BIST ULAŞTIRMA 143.991 -0,23 BIST TURİZM 7.199 0,75 BIST TİCARET 204.257 0,86 BIST İLETİŞİM 34.213 -1,44 BIST SPOR 28.643 -0,20 BIST İNŞAAT 78.091 -0,25 BIST MALİ 117.822 -0,61 BIST BANKA 137.000 -0,77 BIST SİGORTA 283.266 0,79 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 126.254 0,66 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 94.319 -0,39 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.350 -1,01 BIST TEKNOLOJİ 101.333 -0,32 BIST BİLİŞİM 21.954 1,77 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.137 -0,60

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)