Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 70.424 -0,85
BIST SINAİ 123.133 -0,10
BIST GIDA, İÇECEK 112.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|70.424
|-0,85
|BIST SINAİ
|123.133
|-0,10
|BIST GIDA, İÇECEK
|112.860
|-0,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.911
|0,83
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|48.297
|-1,29
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.968
|-0,05
|BIST TAŞ, TOPRAK
|70.038
|0,86
|BIST METAL ANA
|228.255
|-1,79
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.835
|1,23
|BIST MADENCİLİK
|67.740
|3,00
|BIST HİZMETLER
|75.473
|-0,14
|BIST ELEKTRİK
|3.543
|0,17
|BIST ULAŞTIRMA
|143.991
|-0,23
|BIST TURİZM
|7.199
|0,75
|BIST TİCARET
|204.257
|0,86
|BIST İLETİŞİM
|34.213
|-1,44
|BIST SPOR
|28.643
|-0,20
|BIST İNŞAAT
|78.091
|-0,25
|BIST MALİ
|117.822
|-0,61
|BIST BANKA
|137.000
|-0,77
|BIST SİGORTA
|283.266
|0,79
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|126.254
|0,66
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.319
|-0,39
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.350
|-1,01
|BIST TEKNOLOJİ
|101.333
|-0,32
|BIST BİLİŞİM
|21.954
|1,77
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.137
|-0,60
Kaynak: AA