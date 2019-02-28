Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.908 -0,21
BIST SINAİ 124.300 0,26
BIST GIDA, İÇECEK 113.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.908
|-0,21
|BIST SINAİ
|124.300
|0,26
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.803
|0,80
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.687
|0,36
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|49.523
|0,02
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|124.645
|0,96
|BIST TAŞ, TOPRAK
|69.667
|0,44
|BIST METAL ANA
|233.828
|-0,53
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.126
|-0,39
|BIST MADENCİLİK
|66.218
|0,16
|BIST HİZMETLER
|75.876
|0,55
|BIST ELEKTRİK
|3.546
|0,93
|BIST ULAŞTIRMA
|144.628
|1,42
|BIST TURİZM
|7.180
|1,69
|BIST TİCARET
|204.164
|-0,88
|BIST İLETİŞİM
|34.827
|1,77
|BIST SPOR
|28.517
|0,42
|BIST İNŞAAT
|78.169
|0,01
|BIST MALİ
|117.849
|0,72
|BIST BANKA
|136.849
|0,90
|BIST SİGORTA
|285.561
|-0,12
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|124.957
|0,61
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|94.270
|0,64
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.750
|-0,03
|BIST TEKNOLOJİ
|101.242
|-0,19
|BIST BİLİŞİM
|21.255
|0,41
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.354
|0,00
Kaynak: AA