Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 70.878 1,91 BIST SINAİ 119.226 0,56 BIST GIDA, İÇECEK 110.763 0,22 BIST TEKSTIL, DERİ 30.322 0,73 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.508 0,82 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 121.976 -0,50 BIST TAŞ, TOPRAK 68.438 0,24 BIST METAL ANA 218.767 2,55 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 132.308 0,68 BIST MADENCİLİK 67.232 -0,63 BIST HİZMETLER 76.901 -0,47 BIST ELEKTRİK 3.417 -0,27 BIST ULAŞTIRMA 139.914 -0,04 BIST TURİZM 7.109 0,63 BIST TİCARET 211.388 -1,77 BIST İLETİŞİM 35.999 0,34 BIST SPOR 29.456 0,65 BIST İNŞAAT 76.077 0,92 BIST MALİ 115.505 0,24 BIST BANKA 136.105 0,66 BIST SİGORTA 278.935 0,25 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 111.375 0,94 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.836 -0,56 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.488 1,14 BIST TEKNOLOJİ 98.957 0,78 BIST BİLİŞİM 19.084 3,86 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.472 0,07

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)