Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.630 -0,24
BIST SINAİ 118.077 -0,29
BIST GIDA, İÇECEK 109.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.630 -0,24
BIST SINAİ 118.077 -0,29
BIST GIDA, İÇECEK 109.900 -1,20
BIST TEKSTIL, DERİ 29.837 0,30
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 47.669 1,86
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 122.185 0,09
BIST TAŞ, TOPRAK 67.895 -0,70
BIST METAL ANA 211.505 -1,34
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 131.522 0,77
BIST MADENCİLİK 67.567 0,59
BIST HİZMETLER 76.430 -0,93
BIST ELEKTRİK 3.433 0,69
BIST ULAŞTIRMA 140.009 -2,90
BIST TURİZM 7.062 0,77
BIST TİCARET 212.027 0,27
BIST İLETİŞİM 35.257 -1,90
BIST SPOR 28.850 -0,75
BIST İNŞAAT 75.428 1,43
BIST MALİ 113.630 -0,40
BIST BANKA 132.997 -0,85
BIST SİGORTA 276.254 -0,96
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 109.786 1,10
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 90.163 0,38
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.147 -0,85
BIST TEKNOLOJİ 97.821 1,35
BIST BİLİŞİM 18.042 1,00
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 28.433 0,43
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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