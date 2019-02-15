Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.630 -0,24
BIST SINAİ 118.077 -0,29
BIST GIDA, İÇECEK 109.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|69.630
|-0,24
|BIST SINAİ
|118.077
|-0,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|109.900
|-1,20
|BIST TEKSTIL, DERİ
|29.837
|0,30
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|47.669
|1,86
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|122.185
|0,09
|BIST TAŞ, TOPRAK
|67.895
|-0,70
|BIST METAL ANA
|211.505
|-1,34
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|131.522
|0,77
|BIST MADENCİLİK
|67.567
|0,59
|BIST HİZMETLER
|76.430
|-0,93
|BIST ELEKTRİK
|3.433
|0,69
|BIST ULAŞTIRMA
|140.009
|-2,90
|BIST TURİZM
|7.062
|0,77
|BIST TİCARET
|212.027
|0,27
|BIST İLETİŞİM
|35.257
|-1,90
|BIST SPOR
|28.850
|-0,75
|BIST İNŞAAT
|75.428
|1,43
|BIST MALİ
|113.630
|-0,40
|BIST BANKA
|132.997
|-0,85
|BIST SİGORTA
|276.254
|-0,96
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|109.786
|1,10
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|90.163
|0,38
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|28.147
|-0,85
|BIST TEKNOLOJİ
|97.821
|1,35
|BIST BİLİŞİM
|18.042
|1,00
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|28.433
|0,43
Kaynak: AA