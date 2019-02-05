Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 68.846 -2,32
BIST SINAİ 117.859 1,07
BIST GIDA, İÇECEK 115.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|68.846
|-2,32
|BIST SINAİ
|117.859
|1,07
|BIST GIDA, İÇECEK
|115.082
|0,51
|BIST TEKSTIL, DERİ
|28.887
|-0,49
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|46.949
|0,00
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.920
|1,30
|BIST TAŞ, TOPRAK
|66.844
|0,26
|BIST METAL ANA
|211.363
|1,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|133.773
|1,77
|BIST MADENCİLİK
|68.932
|0,46
|BIST HİZMETLER
|77.728
|0,32
|BIST ELEKTRİK
|3.531
|-0,13
|BIST ULAŞTIRMA
|151.389
|-0,08
|BIST TURİZM
|7.109
|-0,39
|BIST TİCARET
|213.058
|1,06
|BIST İLETİŞİM
|35.008
|-0,21
|BIST SPOR
|29.113
|-0,26
|BIST İNŞAAT
|76.241
|0,42
|BIST MALİ
|116.650
|1,12
|BIST BANKA
|137.952
|1,57
|BIST SİGORTA
|280.165
|0,61
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|100.855
|1,40
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|91.154
|0,46
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.095
|1,09
|BIST TEKNOLOJİ
|97.289
|-0,26
|BIST BİLİŞİM
|17.750
|0,12
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.535
|-0,86
Kaynak: AA