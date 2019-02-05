Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 68.846 -2,32 BIST SINAİ 117.859 1,07 BIST GIDA, İÇECEK 115.082 0,51 BIST TEKSTIL, DERİ 28.887 -0,49 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.949 0,00 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.920 1,30 BIST TAŞ, TOPRAK 66.844 0,26 BIST METAL ANA 211.363 1,03 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 133.773 1,77 BIST MADENCİLİK 68.932 0,46 BIST HİZMETLER 77.728 0,32 BIST ELEKTRİK 3.531 -0,13 BIST ULAŞTIRMA 151.389 -0,08 BIST TURİZM 7.109 -0,39 BIST TİCARET 213.058 1,06 BIST İLETİŞİM 35.008 -0,21 BIST SPOR 29.113 -0,26 BIST İNŞAAT 76.241 0,42 BIST MALİ 116.650 1,12 BIST BANKA 137.952 1,57 BIST SİGORTA 280.165 0,61 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 100.855 1,40 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.154 0,46 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.095 1,09 BIST TEKNOLOJİ 97.289 -0,26 BIST BİLİŞİM 17.750 0,12 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.535 -0,86

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)