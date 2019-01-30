Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.551 0,23
BIST SINAİ 119.916 0,30
BIST GIDA, İÇECEK 114.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 71.551 0,23
BIST SINAİ 119.916 0,30
BIST GIDA, İÇECEK 114.456 -0,25
BIST TEKSTIL, DERİ 28.659 0,12
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 46.282 0,67
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 120.329 0,68
BIST TAŞ, TOPRAK 67.360 0,97
BIST METAL ANA 215.598 -0,41
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 136.464 1,51
BIST MADENCİLİK 77.400 -2,06
BIST HİZMETLER 78.330 -0,13
BIST ELEKTRİK 3.320 0,14
BIST ULAŞTIRMA 157.574 2,40
BIST TURİZM 7.176 -1,69
BIST TİCARET 212.173 -1,16
BIST İLETİŞİM 35.284 0,21
BIST SPOR 29.516 1,51
BIST İNŞAAT 78.449 -4,31
BIST MALİ 116.670 0,12
BIST BANKA 137.093 -0,70
BIST SİGORTA 276.307 1,03
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 95.640 0,57
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 91.991 1,42
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 29.424 -0,21
BIST TEKNOLOJİ 102.590 0,83
BIST BİLİŞİM 17.897 0,24
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.995 -0,04

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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