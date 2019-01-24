Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.942 0,02
BIST SINAİ 116.671 0,60
BIST GIDA, İÇECEK 111.

Günün İlk Yarısında Endekslerin Değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin sürekli müzayede işlemlerine ara verilen saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 69.942 0,02
BIST SINAİ 116.671 0,60
BIST GIDA, İÇECEK 111.184 0,36
BIST TEKSTIL, DERİ 28.549 0,45
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 45.539 0,67
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.342 1,02
BIST TAŞ, TOPRAK 65.584 0,65
BIST METAL ANA 210.218 0,05
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 128.148 0,68
BIST MADENCİLİK 76.900 0,42
BIST HİZMETLER 76.300 0,63
BIST ELEKTRİK 3.268 1,31
BIST ULAŞTIRMA 149.926 1,05
BIST TURİZM 7.021 0,12
BIST TİCARET 210.455 0,21
BIST İLETİŞİM 34.359 0,69
BIST SPOR 28.537 -1,50
BIST İNŞAAT 74.494 0,21
BIST MALİ 112.399 0,99
BIST BANKA 134.798 1,04
BIST SİGORTA 275.028 0,01
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.725 0,95
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 85.370 1,06
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 28.917 0,50
BIST TEKNOLOJİ 100.138 2,03
BIST BİLİŞİM 17.184 1,18
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.461 0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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